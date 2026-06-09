2 מיליארד דולר: כוויית נערכת למלחמה מול הכטמ"מים מאיראן

צבא כווית ( צילום: המשמר הלאומי של כווית )

בצעד דרמטי שמגיע בעקבות המתקפה הקטלנית על נמל התעופה הבינלאומי של כוויית, אישרה מחלקת המדינה האמריקאית אמש (שני) עסקת ענק למכירת מערכות לחימה מתקדמות נגד כטמ"מים למדינת המפרץ, בהיקף מוערך של כ-1.98 מיליארד דולר. העסקה, שתבוצע באמצעות חברת 'אנדוריל' (Anduril) כקבלן ראשי, נועדה להעניק לכוויית יכולות הגנה מהדור הבא מול איום הכטמ"מים שהפך לאתגר הביטחוני המרכזי במזרח התיכון.

התזמון של העסקה אינו מקרי. ב-3 ביוני האחרון, ספגה כוויית מתקפה קשה במיוחד שיוחסה לאיראן, במסגרתה שוגרו כטמ"מים וטילים בליסטיים לעבר נמל התעופה הבינלאומי. על פי הדיווחים ב-'Reuters', התוצאות היו הרסניות – אזרח הודי אחד נהרג ו-63 בני אדם נפצעו, כאשר הפגיעה הישירה בטרמינל 1 הובילה לנזק כבד ולשיתוק זמני של התעבורה האווירית במדינה.

לוחם אמריקאי וכטמ"מ ( צילום: צבא ארה"ב )

מערכות הגנה מהדור הבא צה"ל הבא בתור? אירופה הטילה איסור כניסה על צבא שלם אריה רוזן | 15:20 הזוי: אישה מבוגרת הציגה את עצמה כילדה עם אוטיזם במשך שנה אריה רוזן | 16:04 החבילה האמריקאית כוללת מערכות חישה מתקדמות מסוג 'Sentry', פלטפורמות לוחמה אלקטרונית מתוחכמות, ורכיבי 'Roadrunner' ו-'Anvil' – אמצעי יירוט קינטיים המיועדים לסכל איומים בלתי מאוישים בדיוק כירורגי. מדובר בטכנולוגיות שפותחו במיוחד להתמודדות עם האיום המתפתח של כטמ"מים מתקדמים, כפי שהוכח בשדות הקרב של אוקראינה ובזירות המזרח התיכון. במחלקת המדינה האמריקאית הדגישו כי העסקה תסייע לכוויית להתמודד עם "איומים בהווה ובעתיד" ותחזק את הביטחון הלאומי של בעלת הברית האסטרטגית במפרץ. עם זאת, בוושינגטון מיהרו להבהיר כי המכירה לא צפויה לשנות את מאזן הכוחות הצבאי הבסיסי באזור, תוך שהם ממשיכים להדגיש את החשיבות של יציבות המפרץ מול הפעולות האזוריות המיוחסות לטהרן.

כטב"מ אמריקאי ( צילום: דיוויזית חיל הרגלים של צבא ארה"ב )

"כיפת ברזל" כוויתית

עבור כוויית, מדובר בצעד ראשון וקריטי בבניית "כיפת ברזל" טכנולוגית מול איום הכטמ"מים. המתקפה האחרונה חשפה את פערי ההגנה של המדינה מול נשק מודרני זה, כאשר הרשויות המקומיות דיווחו על "פיצוצים לאורך כל הלילה" ונזק נרחב לעשרות בניינים באזור נמל התעופה. משרד הבריאות הכוויתי עדכן כי 25 אמבולנסים פונו לזירות הנפילה, כאשר שבעה מהפצועים נזקקו לניתוחי חירום.

העסקה משקפת את המגמה הרחבה יותר במפרץ הפרסי, שם מדינות כמו סעודיה והאמירויות משקיעות מיליארדי דולרים בפיתוח יכולות הגנה מתקדמות. כפי שדווח בכיכר השבת, גם סעודיה מקדמת בימים אלו פרויקט שאפתני לפיתוח כטמ"ם תקיפה מתאבד ארוך טווח, במסגרת מירוץ החימוש האזורי מול איראן.

יצוין כי איום הכטמ"מים הפך בשנים האחרונות לאתגר האסטרטגי המשמעותי ביותר במזרח התיכון, כאשר ארגוני טרור וכוחות עוינים משתמשים בנשק זול יחסית כדי לפגוע במטרות אסטרטגיות. כפי שהוכח בזירות הלחימה השונות, פתרונות ההגנה נעים בין טכנולוגיות מתקדמות ועד פתרונות Low-Tech כמו רשתות ניילון, כאשר כל מדינה מחפשת את המענה המתאים לאיומים שהיא מתמודדת מולם.