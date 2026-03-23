מעבר לכל דמיון: שיאומי חושפת את מכונית העל החשמלית של העתיד

ה-Xiaomi Vision Gran Turismo ( צילום: יצרן )

רק לפני כשנה, רבים עוד פקפקו ביכולתה של שיאומי (Xiaomi), יצרנית אלקטרוניקה המוכרת בעיקר בזכות טלפונים חכמים ושואבי אבק ויתר מוצרי החשמל הביתיים שלה, להפוך לשחקנית משמעותית בעולם הרכב. אך לאחר ההצלחה המסחררת של ה-SU7, מכונית הסדאן החשמלית הראשונה שלה, שיאומי מוכיחה שהיא לא עוצרת. כעת, החברה חושפת את ה-Xiaomi Vision Gran Turismo, מכונית קונספט היפר-ספורטיבית שנראית כאילו יצאה מסרט מדע בדיוני.

מהמסך אל המציאות (הווירטואלית) ה-Vision Gran Turismo היא חלק מפרויקט יוקרתי של סדרת משחקי המרוצים האייקונית "Gran Turismo 7", במסגרתו יצרניות הרכב המובילות בעולם – ממרצדס ועד פרארי – מעצבות את חזון המרוצים העתידי שלהן ללא מגבלות ייצור המוני. עבור שיאומי, זוהי הזדמנות להפגין שרירים עיצוביים וטכנולוגיים ולהראות כיצד שפת העיצוב של המותג יכולה להיתרגם למכונת ביצועים קיצונית.

עיצוב שחותר תחת חוקי הפיזיקה

במבט ראשון, ה-Xiaomi Vision GT נראית כמו חץ מחודד. המרכב נמוך במיוחד, רחב ואווירודינמי באופן אגרסיבי. צוות העיצוב של שיאומי שם דגש על ניהול זרימת האוויר, עם כונסי אוויר ענקיים בחזית, כנף אחורית אקטיבית ומפזר (דיפיוזר) אחורי עצום, שנועדו להצמיד את המכונית לאספלט במהירויות גבוהות.

המכונית שואבת השראה מסוימת מהקווים הנקיים של ה-SU7, אך מקצינה אותם לכדי יצירה שכולה סיבי פחמן. תא הנהג (הקוקפיט) מעוצב בסגנון מטוסי קרב, עם חופה שקופה המעניקה לנהג שדה ראייה פנורמי רחב, ומציבה אותו במרכז החוויה.

פנים הרכב ( צילום: יצרן )

ביצועים של חללית

למרות שמדובר במכונית המיועדת למסלולים הווירטואליים, הנתונים ה"יבשים" שהוצגו מרשימים לא פחות. המכונית מצוידת במערכת הנעה חשמלית מתקדמת הכוללת ארבעה מנועים (אחד לכל גלגל), המאפשרים שליטה מלאה במומנט וביציבות (Torque Vectoring). על פי הערכות, ההספק המשולב עולה על 1,000 כוחות סוס, מה שמאפשר לה להאיץ מ-0 ל-100 קמ"ש בתוך פחות מ-2 שניות - נתון שמציב אותה בשורה אחת עם מכוניות העל המהירות בעולם.

ה-Xiaomi Vision Gran Turismo ( צילום: יצרן )

הצהרת כוונות של ענקית טכנולוגיה

חשיפת ה-Vision GT היא הרבה מעבר לתרגיל שיווקי לגיימרים. עבור שיאומי, מדובר בהצהרת כוונות ברורה: החברה לא מסתפקת בייצור מכוניות חשמליות "סטנדרטיות" לשוק הרחב, אלא שואפת להיחשב כמותג פרימיום וביצועים המסוגל להתחרות בשמות הגדולים ביותר בתעשייה.

בעוד שסביר להניח שלא נראה את הדגם הספציפי הזה על כבישי ישראל בקרוב, אלמנטים עיצוביים וטכנולוגיים ממנו צפויים לחלחל לדגמי הייצור העתידיים של החברה. עד אז, חובבי הרכב והגיימרים יוכלו להתיישב מאחורי ההגה הווירטואלי ולבדוק האם שיאומי מצליחה לייצר ריגוש גם במהירות של 300 קמ"ש.