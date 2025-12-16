גבר בריטי בן 86 נקנס בסכום של 250 ליש״ט (כ-1000 שקלים), לאחר שירק על הקרקע עלה שנכנס לפיו בעקבות משב רוח.

רוי מארש, תושב מחוז לינקולנשייר שבאנגליה, סיפר כי בזמן שישב למנוחה במהלך הליכה באזור חניון סאות’ פארייד, משב רוח חזק העיף לפיו עלה גדול. לדבריו, הוא ירק את העלה החוצה וכשקם כדי להמשיך בדרכו, ניגשו אליו שני פקחי אכיפה. אחד מהם טען כי מארש ירק על הרצפה, והוא השיב לו בכעס וקרא לו “ילד טיפש”.

על אף מחאתו, הוטל עליו קנס בסכום של 250 ליש״ט, שסכומו הופחת בהמשך הערעור ל־150 ליש״ט, אותם נאלץ לשלם. מארש טען כי מדובר באכיפה מוגזמת וחסרת שיקול דעת. לדבריו הצטרף גם חבר המועצה המחוזית אדריאן פינדלי, שאמר כי יש צורך בהפעלת שיקול דעת מצד הפקחים, במיוחד כאשר מדובר באירוע שנראה כתאונה. פינדלי הוסיף כי תושבים זועמים נוספים פנו אליו לאחר שחוו מקרים דומים.

בתו של מארש, ג’יין מארש פיצפטריק, פרסמה פוסט חריף ברשתות החברתיות שבו תקפה את הרשויות בעקבות התקרית.

לדבריה, אביה סובל מאסתמה קשה ומבעיות לב, ולמרות קשיי הליכה הוא מקפיד לצאת מדי יום להליכה סביב האגם. היא תיארה כיצד שאף בטעות עלה קטן, נחנק, והצליח להשתעל ולירוק את העלה בלבד. מיד לאחר מכן ניגש אליו לדבריה פקח אכיפה שנהג בו בגסות, טען כי עבר על החוק והטיל עליו קנס. לטענתה, פקחים נוהגים להטריד ולפגוע באנשים מבוגרים מבלי לאפשר להם להסביר את האירוע.

מועצת מחוז איסט לינדזי מסרה בתגובה כי סיורי האכיפה אינם מכוונים כלפי אוכלוסייה מסוימת, ואינם מפלים.