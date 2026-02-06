'מפעל ראשון מסוגו' | טסלה מקימה שרשרת ייצור מתקדמת לאופטימוס

טסלה בונה בשקט רשת רחבה של ספקים סינים התומכים בפיתוח ה"Optim​​us" - הרובוט ההומנואידי של החברה. לפי דיווח ב־South China Morning Post, במהלך שלוש השנים האחרונות עובדת טסלה עם מאות יצרנים בסין בפיתוח רכיבים, מחקר ועיצוב חומרה, במטרה להקים שרשרת אספקה ייעודית לרובוטיקה - "שרשרת אופטימוס". צעד זה מגיע במקביל להחלטת החברה להפסיק את ייצור דגמי ה־Model S וה־Model X עד הרבעון השני של 2026, ולהסב את מפעל פרימונט שבקליפורניה למפעל רובוטים שמטרתו לייצר כמיליון יחידות בשנה.

בין החברות הסיניות המשתלבות בשרשרת ניתן למנות יצרניות מנועים, חיישנים, מערכות ראייה ממוחשבת וסוללות, שנאבקות על הזמנות של רכיבים לאופטימוס. דוגמה מובהקת היא חברת Zhejiang Sanhua Intelligent Controls, שכבר מספקת רכיבים לטסלה בתחום הרכב החשמלי. לפי פרסומים בסין, החברה העבירה לטסלה דגימות של מנועי פעולה ביו־מכניים ואף קיבלה הזמנה משמעותית למשלוחים בתחילת 2026.

לפי הערכות עדכניות, סין מחזיקה כיום בכ־63% משרשרת האספקה העולמית לרובוטים הומנואידים - יתרון שמאפשר לה להגיב במהירות ולייצר בהיקפים גדולים.

תחרות גוברת ומפנה אסטרטגי

במהלך שיחת המשקיעים של הרבעון הרביעי ב־2025 הודה אילון מאסק כי סין תהפוך ליריבה העיקרית של טסלה בתחום הרובוטיקה. לדבריו, "סין מצטיינת ביכולת לייצר בקנה מידה עצום - וגם באינטליגנציה מלאכותית". עם זאת, הוא הדגיש כי לאופטימוס יהיה יתרון ב"בינה בעולם האמיתי, במיומנות המכאנית ובתכנון כף היד - החלק הקשה ביותר ברובוט".

המעבר המתקרב לעידן הרובוטי מגיע על רקע הירידה השנתית הראשונה בהכנסות טסלה זה 23 שנה - מאז נוסדה ב-2003. ברבעון הרביעי של 2025 צנח הרווח הנקי של החברה ב־61% ל־840 מיליון דולר. במקביל הודיעה החברה כי תכפיל את השקעותיה ההוניות לכ־20 מיליארד דולר בשנת 2026, במטרה להשקיע בכלי רכב אוטונומיים, רובוטיקה וייצור שבבים עצמאי.

המירוץ מול המתחרים הסינים

בעוד טסלה מתכננת לשווק את הרובוטים שלה לציבור רק לקראת סוף 2027, חברות סיניות כבר מחזיקות ביתרון ייצור ומתחילות בפריסת רובוטים מסחרית. לפי חברת המחקר Omdia, בשנת 2025 נשלחו ברחבי העולם כ־13 אלף רובוטים הומנואידים - וארבע מתוך חמש החברות המובילות לפי נפח משלוחים היו סיניות.

בית ההשקעות מורגן סטנלי עדכן לאחרונה את תחזיתו וצופה כי מכירות הרובוטים ההומנואידים בסין יגיעו ל־28 אלף יחידות בשנת 2026 – פי שניים מההערכה הקודמת. אחת השחקניות הבולטות היא LimX Dynamics, שכבר החלה לייצא רובוטים ולחתום על שיתופי פעולה בינלאומיים.

נראה כי טסלה נכנסת למירוץ עולמי שבו סין מציבה רף חדש ביכולת הייצור והמהירות, ומאסק מציב מטרה ברורה: להפוך את אופטימוס לרובוט האינטליגנטי והמתוחכם בעולם - לפני שהסינים עושים זאת קודם.