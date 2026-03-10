מטא נכנעת ללחץ הרגולטורים: תפתח את ווטסאפ לבוטים

מטא הודיעה כי במהלך 12 החודשים הקרובים תאפשר לצ’אטבוטים כלליים של חברות חיצוניות לפעול דרך ממשק ה־WhatsApp Business API בכל רחבי אירופה. המהלך נועד, לדבריה, "להיענות לתהליך הרגולטורי של נציבות האיחוד האירופי" ולהימנע מהתערבות כפויה של הנציבות.

המדיניות החדשה תחול על כ־30 מדינות, ובהן 26 חברות האיחוד האירופי ושלוש ממדינות האזור הכלכלי האירופי. באיטליה הותרה הגישה כבר בינואר, בעקבות התערבות רשות התחרות המקומית.

לפי מטא, מדובר בצעד זמני אך משמעותי - מעין “נשימה רגולטורית” שתאפשר לאיחוד להשלים את החקירה מבלי לחסום את פעילות הפלטפורמה.

מחיר הכניסה למגרש של ווטסאפ

הפתיחות הזאת לא תגיע בחינם. מטא תגבה מחברות הבינה המלאכותית תשלום שנע בין 0.049 ל־0.132 אירו לכל הודעה שאינה הודעת תבנית, בהתאם למדינה. מאחר ששיחות עם צ’אטבוטים נוטות לכלול עשרות הודעות, מדובר בהוצאה כבדה לחברות כמו OpenAI ו־Anthropic שמעוניינות להגיע ליותר משני מיליארד המשתמשים של ווטסאפ ברחבי העולם.

בבריסל אישרו כי מטא העדכנה את הנציבות במהלך, והגורמים האחראים "מנתחים את השפעת השינויים על חקירת האמצעים הזמניים ועל ההליך האינטרסנטי הרחב יותר".

ברזיל נוקטת בקו דומה

יום בלבד לאחר ההודעה האירופית, הרחיבה מטא את המדיניות גם לברזיל - בעקבות החלטת רשות ההגבלים המקומית CADE, שקבעה כי איסור גורף על צ’אטבוטים מתחרים איננו מידתי לנוכח מעמדה הדומיננטית של ווטסאפ במדינה. בברזיל מטא תגבה 0.0625 דולר להודעה, כאשר השינוי נכנס לתוקף ב־11 במרץ.

שורשי העימות

המשבר הנוכחי החל באוקטובר 2025, כאשר מטא עדכנה את תנאי השימוש של ה־WhatsApp Business Solution ואסרה לחלוטין על שילוב צ’אטבוטים כלליים מצד שלישי. המדיניות נכנסה לתוקף בינואר השנה, והובילה לשורת תלונות מצד מפתחים וחברות בינה מלאכותית - ביניהם טענות שמטא מחסלת את התחרות בעוד היא ממשיכה לשלב את הבינה שלה, Meta AI, ישירות באפליקציה.

נציבות האיחוד האירופי פרסמה בפברואר כתב טענות רשמי נגד מטא, ובו התריעה כי הצעד מפר את כללי התחרות באיחוד. עוד ציינה כי היא “שוקלת להטיל צעדים זמניים” שיבטיחו את המשך הגישה של מתחרים ל־WhatsApp עד לסיום החקירה.

מטא מצידה טוענת כי ממשק ה־API נועד לשירותים עסקיים מצומצמים, ולא לתעבורת הודעות גבוהה כמו זו שמייצרים צ’אטבוטים כלליים - מהלך שלטענתה "מסכן את אמינות המערכת ואת פרטיות המשתמשים".