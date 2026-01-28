'להתחיל לשלם עבור הוואטסאפ': התוכנית החדשה של מטא

לאחר שחיה היטב על הכנסות מפרסום דיגיטלי כמעט שני עשורים, מטא (Meta Platforms) נערכת למהלך רחב היקף שמטרתו לגוון את מקורות ההכנסה שלה: מנוי פרימיום חודשי לכל אחת מהאפליקציות הגדולות שלה - אינסטגרם, פייסבוק ו־וואטסאפ. החברה אישרה את התוכנית לאתר־TechCrunch והבהירה כי תחל בניסוי מצומצם בצפון אמריקה ובאירופה כבר בשבועות הקרובים.

מה מקבלים המנויים באינסטגרם ובפייסבוק

לפי הדלפות וגרסאות מבחן שנחשפו לאחרונה, משתמשים שיבחרו במנוי הפרימיום באינסטגרם יקבלו כלים שלא היו זמינים עד כה:

אפשרות לשתף "סטוריז" עם רשימות צפייה מותאמות אישית ללא הגבלה.

גישה לנתונים על מי עוקב אחרי מי, כולל זיהוי משתמשים שאינם עוקבים בחזרה.

אפשרות לצפות בסטוריז של אחרים באופן אנונימי.

ברקע עומדת גם שילוב הבינה המלאכותית של Manus - החברה שמטא רכשה בדצמבר 2025 תמורת כ־2 מיליארד דולר - שצפויה להשתלב בכל שירותי הפרימיום. Manus תציע פתרונות מיידיים ליצירת תכנים, עריכת תמונות ווידאו, וניהול אינטראקציות ברשת. בנוסף, תינתן גישה להרחבות מתקדמות של Vibes, כלי יצירת הווידאו הקצר מבוסס הבינה המלאכותית שהושק בשנה שעברה, שיפעל כעת במודל "פרימיום" עם מכסה חודשית מורחבת.

וגם בוואטסאפ: אפשרויות תקשורת מתקדמות

ב־WhatsApp, מנוי הפרימיום צפוי לכלול סט יכולות חזק במיוחד עבור משתמשים פרטיים ועסקים קטנים:

סינון הודעות מתקדם, תזמון שליחת הודעות ויכולת להפעיל בוטים אישיים בעזרת Manus.

שליטה רחבה יותר בפרטיות ובקרת זמינות (למשל קביעת "סטטוס חכם" או גישה לפי קבוצות).

אפשרות לנהל קמפיינים שיווקיים ואוטומציות בסיסיות ישירות מתוך האפליקציה, בדומה לכלים העסקיים הקיימים כיום, אך בממשק ידידותי ופשוט.

מטא מדגישה כי גרסת וואטסאפ החינמית תמשיך לפעול במתכונתה הרגילה, וכי רק מי שיבחר במנוי ייהנה מהממשקים החדשים.

מתחרים וקשיים צפויים

המהלך של מטא מציב אותה ישירות מול מתחרות שכבר הוכיחו כי יש מקום למודלים בתשלום: Snapchat+ של סנאפ עם מעל 16 מיליון מנויים, שירות הפרימיום של טלגרם ויוטיוב פרימיום של גוגל. עם זאת, אנליסטים מזהירים מפני "עייפות המנויים" - מצב שבו הצרכנים אינם מוכנים להוסיף תשלום חודשי נוסף לרשימת השירותים שלהם.

במטא מציינים כי המחירים הסופיים טרם נקבעו וכי החברה תאסוף משוב מהמשתמשים במהלך תקופת הניסוי לפני השקה עולמית. הכוונה, לדברי החברה, היא לעצב מנויים שיספקו ערך ממשי - לא רק סמל יוקרה.