'כדי לעקוף סנקציות': הפעולה החריגה של הבנק המרכזי של איראן

בנק איראן המרכזי צבר לפחות 507 מיליון דולר במטבע הדיגיטלי Tether (USDT), במסגרת מה שמומחים מכנים "מערכת פיננסית בצֵל" שנועדה לעקוף את הסנקציות הבינלאומיות, כך לפי דו"ח חדש של חברת ניתוח הבלוקצ’יין Elliptic.

החקירה התבססה על מסמכים שהודלפו והראו שתי רכישות עיקריות שבוצעו באפריל ובמאי 2025, במימון דרך דירהם אמיראתי. על פי Elliptic, מדובר ב"תהליך הצטברות שיטתי" של נכסים קריפטוגרפיים - אסטרטגיה מתוחכמת שמחליפה את ערוצי הבנקאות המסורתיים מהם הודרה טהרן.

המהלך נועד לתת מענה לשני אתגרים מרכזיים: קריסת המטבע האיראני ואי היכולת לבצע תשלומים בינלאומיים. עד חודש יוני 2025, רוב ה־USDT הוזרם לפלטפורמת הקריפטו האיראנית הגדולה Nobitex, ששימשה כחוליית חיבור בין השוק המקומי לריאל - ובכך אפשרה לבנק המרכזי לבצע פעולות בשוק הפתוח במטבעות דיגיטליים.

אלא שאז התרחש מהלך דרמטי: קבוצת ההאקרים הפרו־ישראלית "גונשכֶּה דרנדה" תקפה את Nobitex ביוני 2025 וגנבה והשמידה כ־90 מיליון דולר בנכסים דיגיטליים. מאז החלה זרימת הכספים לעבור דרך גשרים בין־שרשרתיים (Cross-chain bridges) למעבר מרשת TRON לרשת Ethereum - תוך שימוש בבורסות מבוזרות (DEXs) להמרת הנכסים.

הכלכלה הדיגיטלית של איראן פורחת חרף המשבר

דו"ח של Chainalysis שפורסם בינואר 2026 מעריך כי היקף פעילות הקריפטו הקשורה לאיראן בשנת 2025 הגיע ל־7.78 מיליארד דולר - עלייה חדה בהשוואה לשנה הקודמת. לפי הדו"ח, מעל מחצית מהיקף זה נקשר לגופים המזוהים עם משמרות המהפכה (IRGC), שהעבירו במהלך השנה למעלה מ־3 מיליארד דולר במטבעות דיגיטליים.

עבור אזרחים איראנים הנאבקים באינפלציה שנתית של כ־50%, הקריפטו מהווה לא רק דרך לעקיפת סנקציות - אלא חלופה מלאה למערכת פיננסית קורסת.

מחאות המוניות ודעיכת הריאל מאיצות את המעבר לקריפטו

בעיצומן של הפגנות נרחבות שפרצו בדצמבר 2025, כאשר הריאל שבר שיא שפל חדש ונסחר ב־1.45 מיליון ריאל לדולר אחד, גבר השימוש בביטקוין וב־Tether על ידי אזרחים המבקשים להגן על חסכונותיהם. על פי Chainalysis, נרשם גידול חד במשיכות ביטקוין לארנקים פרטיים מאז תחילת גל המחאות.

חברת Tether אמנם חסמה במהלך 2025 ארנקים איראניים בשווי כולל של מאות מיליוני דולרים - כולל 37 מיליון דולר הקשורים לבנק המרכזי - אך הדוחות החדשים מעידים כי הפעילות הפיננסית של טהראן במרחב הדיגיטלי נמשכת ואף מתרחבת.