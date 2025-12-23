דובר ראש הממשלה לשעבר, אלי פלדשטיין, חושף הערב (שלישי) כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על המסמך המסווג וכי נתניהו הוא זה שעמד מאחורי הדלפתו לעיתון הגרמני בילד.

בריאיון לתוכנית 'יהיה טוב' עם עמרי אסנהיים ששודרה בכאן 11 אמר פלדשטיין כי "הוא זה שבסוף עמד מאחורי ההדלפה לעיתון", והוסיף כי בניגוד לגרסה הרשמית שלפיה נתניהו נחשף למסמך לראשונה דרך התקשורת, "הוא ידע הכל". לדבריו, הטענה הרשמית של לשכת ראש הממשלה בנושא "היא שקר".

פלדשטיין טען כי לא ניתן היה להוציא מסמך רגיש מסוג זה ללא מעורבות הדרג המדיני הבכיר ביותר. "כדי להוציא מסמך כזה צריך שראש הממשלה יהיה בתמונה - מתחילתו ועד סופו", אמר.

הוא הדגיש את מעורבותו של יונתן אוריך, מאנשיו הקרובים של נתניהו, וטען כי אוריך ידע על כל פרט בפרשה, לרבות מקור המסמך, הסיבה שלא ניתן לפרסמו בישראל והאפשרות לפרסומו בכלי תקשורת בינלאומיים. לדבריו, הוא, אוריך ושרוליק איינהורן פעלו כצוות מתואם ואף כינו זה את זה בכינוי הפנימי "החסידים".

פלדשטיין אישר כי הפנייה לעיתון זר נועדה לעקוף את הצנזורה בישראל, וטען כי מדובר ב"פרקטיקה מוכרת" ולא ביוזמה פרטית שלו. לדבריו, חמישה ימים לאחר רצח ששת החטופים במנהרה ברפיח, קיבל הודעת SMS מעיתון הבילד ובה נכתב: "נפרסם את זה מחר בבוקר", ואכן למחרת פורסם המסמך, שנאסר לפרסום בישראל.