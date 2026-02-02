בזמן שענף התיירות המסורתי בתאילנד חווה האטה מסוימת, צצה בממלכה תופעה כלכלית חדשה ומרשימה - "כלכלת החתולים".

השוק המיועד לאוהבי חתולים בתאילנד הגיע לשווי בלתי נתפס של כ-11.8 מיליארד דולר (כ-367.8 מיליארד באט), סכום שעוקף משמעותית את שוק הכלבים במדינה. בעוד שוק חיות המחמד כולו צומח, מגזר החתולים מוביל עם קצב צמיחה שנתי של 32.1%, מה שהופך אותו לאחד ממנועי הצמיחה המפתיעים והחזקים ביותר בכלכלה התאילנדית המודרנית.

הסיבה לנסיקה הזו נעוצה בשינויים דמוגרפיים ואורבניים עמוקים: המעבר למגורים בערים גדולות ובנייני דירות צפופים הופך את החתול לחיית המחמד האידיאלית, כיוון שהוא אינו זקוק לטיולים בחוץ ומתאים לחללים קטנים.

מספר יחידות הדיור הידידותיות לחיות מחמד בבנגקוק זינק מ-490 בלבד בשנת 2018 ליותר מ-23,000 יחידות בשנת 2025. בנוסף, שינויים במבנה המשפחתי, כולל עלייה במספר הזוגות ללא ילדים, מובילים תאילנדים רבים לאמץ חתולים כבני משפחה לכל דבר כדי להפיג בדידות וליצור תחושת בית.

תאילנד אינה מסתפקת רק בצמיחה עסקית. בנובמבר 2024, ממשלת תאילנד הכריזה רשמית על החתול התאילנדי כסמל לאומי - מהלך שנועד לשמר חמישה גזעים מיוחסים ונדירים, לצד הזדמנויות כלכליות חדשות כמו תיירות ומכירת מוצרי פרימיום הקשורים למותג הלאומי החדש.

שוק חיות המחמד בתאילנד צפוי לעבור את רף ה-100 מיליארד באט בשנת 2026. החתול התאילנדי הפך להרבה יותר מחיית מחמד - הוא הפך, ללא ידיעתו או הסכמתו, לסמל של גאווה לאומית וליסוד מרכזי בעתיד הכלכלי והחברתי של הממלכה.