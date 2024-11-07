לראשונה מאז 1932, אודי תשווק רכבים ללא סמל ארבע הטבעות המיתולוגי | שותפות אסטרטגית עם ענקית הרכב הסינית SAIC יוצרת מותג חדש בשם AUDI | הקו החדש יכלול רק רכבים חשמליים ויציע עיצוב ייחודי המותאם לטעם הסיני | שלושה דגמי ייצור ראשונים צפויים להגיע לשוק כבר באמצע 2025 (רכב)
בשנים האחרונות, עם ההתפתחות הטכנולוגית, תעשיית הרכבים האוטונומיים שיכולים לנהוג גם ללא נהג תופסת תאוצה. כעת מצטרפת יצרנית רכבי היוקרה אאודי הגרמנית למועדון הרכבים האוטונומיים כשהיא מציגה רכב מירוץ יוקרתי שכבר התחרה בעבר על מסלול מרוצים אמתי עם נהג אמתי (חדשות, רכב)