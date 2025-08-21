מה קורה בכבישים? במהלך פעילות של שוטרי המחוז הצפוני בכביש 70 סמוך לצומת אבליים נעצר רכב מסוג אאודי, ובבדיקת רישיונות שערכו השוטרים נמצא כי נהג הרכב נוהג למרות פסילה שנפסקה לחובתו על ידי בית המשפט.

בתגובה הנהג ענה כי יש לו דחייה של הפסילה עד תאריך אחר ולאחר מכן טען כי חשב שהפסילה מתחילה החל משעה 00:00 בלילה. הנהג נחקר, ורכבו הושבת למשך 30 ימים, בתום שלב החקירה הוגש נגדו כתב אישום בבית משפט השלום לתעבורה בעכו.

בפעילות נוספת של שוטרי המחוז הצפוני, נבדק רכב על כביש 781 סמוך ליישוב אעבלין והתברר כי הנהג, תושב הדרום, נהג חדש ופסול לנהיגה למשך 3 שנים, נהג תחת פסילה ואף הזדהה כאדם אחר. כתב אישום הוגש נגדו בבית משפט.

ממשטרת ישראל נאמר כי "שוטרי מחוז צפון ימשיכו כל העת במשימת הצלת חיים תוך פעילות נחושה ובלתי מתפשרת בעבירות תעבורה ובריונות בכביש, במטרה למנוע תאונות דרכים ולשמור על ביטחון הציבור".