קידוש ה' היסטורי בסין: יומון המפלגה הקומוניסטית פרסם בסוף השבוע האחרון טור של שליח חב"ד הראשי בבייג'ינג, הרב שמעון פרוינדליך, ל-750 מיליון קוראיו.

זה קרה במסגרת החגיגות הגרנדיוזיות בסין לציון 80 שנה לניצחון על הנאצים. כלי התקשורת של המפלגה הקומוניסטית בסין פרסמו טורים וראיונות וידאו של הרב פרוינדליך.

בחשבונות ברשתות הפופולריות בסין, ה-Wechat והWeibo פורסם ראיון עם הרב פרוינדליך, ובנוסף, יומון המפלגה הסינית ה-China daily, אחד העיתונים הנקראים ביותר בעולם פרסם לקוראיו טור מיוחד של הרב פרוינדליך במהדורה הסינית ובמהדורה האנגלית של היומון הפופולרי.

הרב פרוינדליך, שזקן ארוך מעטר את סנטרו, הביע בטור הכרת הטוב לעם הסיני על הצלת יהודים בתקופת השואה, ובהם על תלמידי ישיבת 'תומכי תמימים' ששהו בשנגחאי במהלך המלחמה, וכך ניצלו מהשמדה רח"ל.

הפרסום בכלי התקשורת הסיניים הוא חסר תקדים ואירוע משמעותי מאוד, ליהדות בסין אין מעמד חוקי, ופרסום הטור של הרב פרוינדליך מבטא הכרה והוקרה של הממשל לפועלם של הרבנים החרדים במדינת הענק.

גורמים בקהילה היהודית בסין מציינים בשיחה עם 'כיכר השבת' כי הפרסום מעורר הדים עזים, הערכה והשתאות בקרב קהילת היהודים בסין, ובין אנשי העסקים היהודיים שפועלים מול המדינה, ובוודאי ייתן תוקף ותוספת כוח לפעילות השלוחים במדינה.

הרב פרוידליך, יליד לונדון, הגיע לסין לפני 25 שנה. באותה תקופה חוותה המדינה צמיחה כלכלית ויהודים רבים, מרביתם אנשי עסקים, החלו להגיע אליה. הוא ייסד קהילה יהודית בבירה הסינית, וכיום מדובר בקהילה משגשגת.