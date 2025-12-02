בלגיה אוסרת על עובדי הממשלה להשתמש ב‑DeepSeek: 'חשש כבד'

החל מ‑1 בדצמבר, בבלגיה נאסר על כל עובדי המגזר הפדרלי להשתמש במערכת הבינה המלאכותית הסינית DeepSeek במכשירי העבודה שלהם - מחשבים וטלפונים שממומנים במלואם או בחלקם על‑ידי המדינה. האיסור מגיע לאחר הערכת סיכונים של מרכז הסייבר הלאומי, שהזהירה מפני חשיפה של מידע רגיש וזרימה אפשרית של נתונים ממשלתיים לשרתי החברה בסין, מחוץ לגבולות האיחוד האירופי.

מאז סוף נובמבר נדרשו כל עובדי השירות הציבורי הפדרלי להסיר את אפליקציות DeepSeek ממכשירי העבודה ולא להשתמש עוד בכלי, המוגדר בבלגיה כ״מקביל הסיני ל‑ChatGPT״. הצו חל על משרדי הממשלה, החברות הציבוריות האוטונומיות, מוסדות מנהליים, הפרקליטות, משרד ההגנה והמשטרה הפדרלית - וכל ציוד שהמדינה מממנת את רכישתו או את מנויו. השרה לענייני טכנולוגיה - ונאסה מאץ - הדגישה כי מדובר בצעד מניעתי שנועד לשמור על סביבת עבודה ״בטוחה, מאובטחת ומופתית״ בשירות הציבורי.

ברקע להחלטה עומדות התרעות של מומחי סייבר על כך שמדובר בכלי בעל סיכון גבוה לדליפת נתונים, בין היתר בשל מדיניות פרטיות המאפשרת אחסון והעברת מידע לשרתי החברה בסין. מדינות נוספות כבר סימנו את DeepSeek כאיום פוטנציאלי: טאיוואן ואוסטרליה אסרו עליו במכשירי ממשל, דרום קוריאה הגבילה את השימוש בו בקרב פקידי ציבור, ואיטליה השעתה את האפליקציה בדרישה לבהרות בנוגע לעמידה בחוקי הגנת המידע האירופיים. גם רשויות פדרליות בארצות‑הברית ומדינות כמו קנדה והודו הטילו מגבלות על הכלי במערכות הממשל שלהן.

לצד המגבלות, DeepSeek ממשיכה למשוך תשומת לב בזירת הבינה המלאכותית: החברה הסינית השיקה את מודל V3 בדצמבר 2024 ואת מודל R1 בינואר 2025, וטוענת לביצועים המתקרבים לאלה של OpenAI בעלויות אימון נמוכות בהרבה. עם זאת, בבלגיה - כמו במדינות מערביות נוספות - בחרו הרשויות להעדיף את שיקול הביטחון והגנת הפרטיות על פני הנוחות והחיסכון שמציע הכלי, ולהציב קו ברור בין שירותי בינה מלאכותית מסחריים לבין מערכות מידע ממשלתיות רגישות.