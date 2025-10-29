כיכר השבת
איום בחניה הביתית

אירוע חריג בבלגיה: סוללת רכב היברידי התפוצצה בזמן טעינה – 10 דירות ניזוקו

פיצוץ עוצמתי אירע במהלך טעינת רכב היברידי נטען במוסך ביתי בעיירה איזגם שבבלגיה. עשר דירות ניזוקו, אך לא דווח על נפגעים. חוקרי הדליקות קבעו כי הסיבה לפיצוץ היא כשל בסוללת הליתיום-יון של הרכב, שהובילה לשריפה ולקריסת קירות המבנה (בעולם)

לוח השעונים בייצור SWITCH (צילום: באדיבות היצרן | תמונה להמחשה)

פיצוץ עוצמתי אירע במהלך טעינת רכב היברידי נטען (Plug-in Hybrid) במוסך ביתי סגור בעיירה איזגם שבמערב בלגיה. הפיצוץ גרם נזק כבד לעשר דירות בבניין המשותף – אך למרבה המזל, לא דווח על נפגעים בנפש.

על פי הדיווחים, הפיצוץ התרחש בזמן טעינת הסוללה של הרכב, וגרם לקריסת קירות פנימיים, שבירת חלונות ונזק נרחב לחזית האחורית של המבנה. רסיסי בטון וזכוכית התפזרו למרחק של עשרות מטרים.

כוחות כיבוי שהוזעקו למקום הצליחו להשתלט על השריפה, אך נזהרו מפני התלקחות חוזרת בשל נוכחות דלק ברכב. לאחר בדיקת יציבות המבנה, הותר לדיירים לחזור לדירותיהם, למעט הדירה בקומת הקרקע והמוסכים שניזוקו ישירות מהפיצוץ.

חוקרי הדליקות קבעו כי הגורם לפיצוץ הוא כשל בסוללת הליתיום-יון של הרכב – ולא מכל הדלק. לדבריהם, מדובר ב"תופעת בריחה תרמית", שבה עלייה חדה בטמפרטורה בתוך הסוללה גורמת לשרשרת תגובות כימיות המובילות להתפוצצות.

יומיים לאחר האירוע נרשמה התלקחות חוזרת באותו מקום, כאשר חלקים מהסוללה שעדיין היו קבורים תחת ההריסות שבו לבעור.

צוותי הכיבוי שהיו ערוכים במקום מנעו את התפשטות האש.

האירוע חידד את הצורך בהנחיות ברורות לציבור בכל הנוגע לטעינה בטוחה של רכבים היברידיים נטענים, במיוחד במוסכים ובחניונים סגורים.

"הילדים קפצו לבד מהרכב" | תיעוד רכב נשרף כביש 1 (צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים)

לדברי הכימאית הבכירה הד"ר ורד קויפמן המכהנת כיועצת לבטיחות בתעסוקה ולשימוש בחומרים מסוכנים ( פורסם באתרisraeldefense) היעדר הנחיות מצד יצרניות הרכב, חברות השיווק, משרד התחבורה והרשות לכבאות והצלה, יוצר סיכון ממשי לפיצוצים ושריפות. רכבים היברידיים נטענים מצטרפים בכך למשפחת הרכבים החשמליים, שגם הם ממתינים להסדרה רגולטורית שתבטיח בטיחות מרבית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

