האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בריקוד עם תלמידים במירון ( צילום: באדיבות המצלם )

ביקור הוד ערך בשבוע האחרון באתרא קדישא מירון, האדמו"ר מ'ישועות יעקב' סקולען, שהגיע לביקור ממושך ורב רושם במוסדות 'חסד לאברהם'. המוסדות, שהיוו את פרויקט חייו של זקינו בעל ה'נועם אליעזר' מסקולען זי"ע, זכו לעדנה מחודשת עם הגעת האדמו"ר הממשיך את שושלת הנשיאות במקום הנ"ל.

חסידי סקולען מציינים בערגה כי המוסדות במירון אינם עוד מוסד חינוכי, אלא בבת עינם של אדמו"רי סקולען זי"ע. בעוד שברחבי העולם נמנעו האדמו"רים זצ"ל מלהשקיע בבניית תלמודי תורה וישיבות רגילים, הם הקדישו את כל כוחם ומרצם להקמת מוסדות קירוב לבבות בארה"ק, במירון, ברעננה, בבני ברק ובמקומות נוספים, כדי להשיב לב בנים לאביהם שבשמיים. לאחר הסתלקותו של האדמו"ר הרה"ק רבי ישראל אברהם מסקולען זי"ע, חולקה נשיאות המוסדות בין בניו האדמו"רים. המוסדות במירון עברו לירושתו של בנו, האדמו"ר הרה"ק רבי ישעי' יעקב מסקולען זי"ע, ולאחר הסתלקותו לפני כשנה ומחצה, עברה הנשיאות לבניו הממשיכים: האדמו"ר מסקולען בורו פארק והאדמו"ר מ'ישועות יעקב' סקולען, עבורו המוסדות במירון הם מוסדות הקירוב היחידים תחת נשיאותו בעולם כולו. במהלך ימי שהותו בארץ, בחר האדמו"ר להקדיש מספר ימים רצופים לשהייה בקרב התלמידים. האדמו"ר קיבל ביחידות את כל הילדים והבחורים, העניק לכל אחד מהם יחס אישי וחם, וחיזק את רוחם בדברי כיבושין.

האדמו"ר מישועות יעקב סקולען בשירת 'אמר רבי עקיבא' ( צילום: באדיבות המצלם )

שיאו של הביקור נרשם במעמד ההדלקה שערך הרבי בחצר המוסדות. האדמו"ר זימר מניגוני מירון המסורתיים, ואף יצא בריקוד נלהב תוך שהוא מפזז ומכרכר עם כל תלמיד ותלמיד עד כלות הכוחות, כשהוא מקרין עליהם מאהבתו ומשפיע עליהם טללי תחייה.

לאחר עריכת טיש לחיים בבניין המוסדות, פקד האדמו"ר יחד עם תלמידי המוסדות וצוות המחנכים את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. שם, בהיכל הציון הקדוש, העתיר האדמו"ר בתפילה חרישית וממושכת לישועת הכלל והפרט.