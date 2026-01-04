לאחר שש שנים של געגועים: האדמו"ר מצאנז יוצא למסע הוד בארה"ב

בקרב אלפי חסידי צאנז בארה"ב ובקנדה שוררת התרגשות עצומה למשמע הבשורה המרנינה, כי בא יבוא ברינה צדיק לשכון בתוכם. האדמו"ר מצאנז יוצא למסע הקודש אל עבר מדינת הים, וזאת לאחר למעלה מחצי עשור של המתנה דרוכה וגעגועי קודש עזים מצד החסידים המקושרים לאילנא דחיי.

הפעם האחרונה שבה ביקר הרבי על אדמת ארה"ב הייתה בחודש אדר תש"פ; מאז עבר העולם תמורות רבות, אך בליבם של חסידי צאנז הלהבה רק גדלה. זהו ביקור שאינו רק לחיזוק המוסדות, אלא מפגש מחודש של אב עם בניו ושל רועה עם צאנו לאחר תקופה ארוכה של ריחוק גאוגרפי.

התרגשות מיוחדת נרשמת בקרב חסידי צאנז בארה"ב, שכן זוהי הופעתו הכבודה הראשונה של האדמו"ר מאז המאורע ההיסטורי בשנת תשפ"ב – הכתרתו של בנו חביבו, הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, לרבם של חסידי צאנז בארה"ב. מאז המינוי פועל הרב ללא הרף לביצור חומות הקהילה, וכעת יזכו החסידים לראות את האילן הגדול משקה במו ידיו את השתילים שנטע בנו הנערץ.

סדר המסע

במוצאי שבת קודש פרשת וארא ימריא הרבי בטיסה ישירה לעבר ניו יורק. עם נחיתתו בבוקר יום ראשון, כ"ט טבת, יחל המסע הקדוש. עם הגעתו יפנה הרבי לעיר התורה ליקווד, שם יפאר לעת ערב את מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של החסידות, נדבת משפחת רייך הנכבדה, לעילוי נשמתו של פטרון המוסדות הרה"ח ר' משה רייך ז"ל.

במהלך השבוע של פרשת בא ישהה הרבי בעיר מונסי, ואת שבת קודש פרשת בא יערוך במתכונת מצומצמת בגלילות העיר, בקרב בני משפחת המלוכה והמקורבים בלבד. מיום ראשון פרשת בשלח יופיע האדמו"ר בהדרו בניו יורק – בשכונות וויליאמסבורג ובארא פארק, לשם ינהרו אלפים למעמדי קבלת פנים ומעמדי הקודש.