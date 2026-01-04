כיכר השבת
קוֹל דּוֹדִי הִנֵּה זֶה בָּא

לאחר שש שנים של געגועים: האדמו"ר מצאנז יוצא למסע הוד בארה"ב

שש שנים של געגועים עומדות להסתיים עבור מאות חסידי צאנז בארה"ב | מאז ימי חודש אדר תש"פ, ערב סגירת השערים העולמית, לא זכו החסידים בארה"ב וקנדה לחסות בצל הקודש של האדמו"ר על אדמת אמריקה | כעת, לקראת "שבת שירה" הבעל"ט, הממלכה לובשת חג לקראת בואו של הרועה הנאמן לביקור שיחתום פרק של כיסופים | כל הפרטים אודות המסע הקודש כאן ב'כיכר' (חסידים)

1תגובות
האדמו"ר מצאנז עם חסידיו על אדמת ארה"ב (צילום: משה גולדשטיין)

בקרב אלפי חסידי צאנז בארה"ב ובקנדה שוררת התרגשות עצומה למשמע הבשורה המרנינה, כי בא יבוא ברינה צדיק לשכון בתוכם. האדמו"ר מצאנז יוצא למסע הקודש אל עבר מדינת הים, וזאת לאחר למעלה מחצי עשור של המתנה דרוכה וגעגועי קודש עזים מצד החסידים המקושרים לאילנא דחיי.

הפעם האחרונה שבה ביקר הרבי על אדמת ארה"ב הייתה בחודש אדר תש"פ; מאז עבר העולם תמורות רבות, אך בליבם של חסידי צאנז הלהבה רק גדלה. זהו ביקור שאינו רק לחיזוק המוסדות, אלא מפגש מחודש של אב עם בניו ושל רועה עם צאנו לאחר תקופה ארוכה של ריחוק גאוגרפי.

התרגשות מיוחדת נרשמת בקרב חסידי צאנז בארה"ב, שכן זוהי הופעתו הכבודה הראשונה של האדמו"ר מאז המאורע ההיסטורי בשנת תשפ"ב – הכתרתו של בנו חביבו, הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, לרבם של חסידי צאנז בארה"ב. מאז המינוי פועל הרב ללא הרף לביצור חומות הקהילה, וכעת יזכו החסידים לראות את האילן הגדול משקה במו ידיו את השתילים שנטע בנו הנערץ.

סדר המסע

במוצאי שבת קודש פרשת וארא ימריא הרבי בטיסה ישירה לעבר ניו יורק. עם נחיתתו בבוקר יום ראשון, כ"ט טבת, יחל המסע הקדוש. עם הגעתו יפנה הרבי לעיר התורה ליקווד, שם יפאר לעת ערב את מעמד הכנסת ספר תורה לבית המדרש של החסידות, נדבת משפחת רייך הנכבדה, לעילוי נשמתו של פטרון המוסדות הרה"ח ר' משה רייך ז"ל.

במהלך השבוע של פרשת בא ישהה הרבי בעיר מונסי, ואת שבת קודש פרשת בא יערוך במתכונת מצומצמת בגלילות העיר, בקרב בני משפחת המלוכה והמקורבים בלבד. מיום ראשון פרשת בשלח יופיע האדמו"ר בהדרו בניו יורק – בשכונות וויליאמסבורג ובארא פארק, לשם ינהרו אלפים למעמדי קבלת פנים ומעמדי הקודש.

קבלת פנים לאדמו"ר מצאנז בארה"ב בשנת תש"פ (צילום: משה גולדשטיין)

שיאו של הביקור יהא בשבת המרוממת, "שבת שירה", אותה יערוך הרבי לנדיבי עם סגולה העומדים לימין הקודש בהחזקת ממלכת התורה והחסידות. התורמים הנכבדים יזכו למתנה ייחודית מידיו של האדמו"ר: מטבע כסף שעליו חרוטה האות ה' – קמע סגולי השמור באוצרותיו של הרבי, אותו הוא נוהג להעניק לצאצאיו בעת שמחתם על פי תורת הסוד.

בימים הקרובים יתפרסמו שאר הזמנים והמועדים לקבלת הקהל ופרטי המסע המלאים.

צהלי ורוני יושבת ארה"ב כי גדול בקרבך קדוש ישראל.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
אדם קדוש וטהור.
אלון

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר