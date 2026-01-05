האימא לא שותקת: זה מה שקרה לעובד האנטישמי אחרי הנקמה המתוקה 

חברת שירות המספקת שירות לטסים בפריז בירת צרפת הודיעה כי סיימה את שיתוף הפעולה עם אחד מעובדיה, בעקבות התיעוד האנטישמי שפורסם ברשתות החברתיות, שבו נראה העובד המפוטר לאחר שהתבטא באופן קשה כלפי נוסע יהודי בשדה התעופה.

עמוד SwordOfSalomon ברשת X, החושף אירועים אנטישמים, דיווח על פיטורי העובד וציין כי מנהל האבטחה והתפעול בנמל התעופה הגדול 'שארל דה גול' בפריז אישר שהגורמים הרלוונטים במשטרה קיבלו עדכון על התקרית ועל העובד.

האירוע החמור התרחש ביום שלישי בשבוע שעבר בנמל התעופה בפריז, בשעת בוקר, באחת המסעדות שבאחד הטרמינלים בשדה התעופה.

על פי הדיווח, אשת עסקים ופרופסורית יהודייה, שהגיעה לשדה התעופה ללוות את בנה הצעיר לטיסתו, ישבה במסעדה יחד עמו לפני הכניסה לאזור הבידוק. בשולחן סמוך ישבו שלושה עובדים של שדה התעופה, ששהו בהפסקה, כאשר תגי הזיהוי המקצועיים שלהם תלויים על צווארם.

לפי העדות, אחד העובדים השמיע בקול רם שורת התבטאויות אנטישמיות חריפות, בהן קללות כלפי “יהודים” ו”ציונים”, והצהרות מפורשות על שנאה כלפיהם. הדברים נאמרו ללא הסתייגות מצד חבריו לשולחן, ואף בליווי הנהון והסכמה מצד אחד העובדים.

האימא, שזיהתה את חומרת הדברים והתקשתה להישאר במקום, קמה ועזבה את המסעדה עם בנה. לפני שעזבה, ניגשה לקופה ושילמה עבור מאפה שצרך אותו עובד, וביקשה מהמלצר להעביר לו מסר ציני, כתגובה לדבריו האנטישמיים, ש"זה מהציוני".

לאחר שליוותה את בנה עד הכניסה לאזור העלייה למטוס, חזרה האישה לבדה למסעדה והחליטה להתעמת ישירות עם העובד שעמד מאחורי האמירות. במהלך העימות שאל אותה העובד אם היא “יהודייה או ציונית”, והיא השיבה כי היא גם וגם. לדבריה, העובד לא חזר בו מדבריו, אלא אישר את דבריו והמשיך לעמוד מאחוריהם.

בשלב זה שלפה האישה את מכשיר הטלפון שלה והחלה לתעד את האירוע. אחד העובדים – שתואר כאדם מזוקן – ניסה בכוח לחטוף ממנה את הטלפון, תוך הפעלת אלימות, בניסיון כנראה למנוע את התיעוד.

בעקבות האירוע עזבה האישה את המקום, ובהמשך הוגשה תלונה רשמית במשטרה. קריאה פומבית פורסמה לציבור בבקשה לסייע בזיהוי העובד שתועד ונחשד בהשמעת דברי השנאה ובניסיון התקיפה.

כאמור העובד אותר ופוטר מהחברה שהעסיקה אותו. בעמוד שדיווח על התקרית ועל הפיטורין ציינו יחד עם זאת כי הם מצפים שתג האבטחה של שדה התעופה שניתן לעובד ישלל ממנו לצמיתות, וכי זו "הסנקציה הראויה היחידה" לאחר שביצע את מעשהו.

הם חתמו וציינו כי מבחינה משפטית התלונה נגד העובד נמשכת וחתמו: "כבוד לקורבן, האם היהודייה הנחושה, שלא מוותרת ומסרבת לשתוק".