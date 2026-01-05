"אלפי חיילים איראנים פרשו מהמשטר": הציוץ המסתורי של המוסד

בציוץ יוצא דופן שפרסם הערב (שני) חשבון המוסד בשפה הפרסית בטוויטר, נטען כי אלפים מכוחות הבטחון האיראניים החליטו לפרוש מתפקידם, ברקע המחאות המתגברות בימים האחרונים באיראן.

"אנו מקבלים דיווחים ואינדיקציות לכך שאלפי כוחות הביטחון והבסיג' מאסו במשטר המדכא, והחליטו לפרוש מהשירות", נאמר בפוסט.

חשבון המוסד גם שיבח את 'הפורשים' והוסיף: "אתם, שהחלטתם לא להפנות את נשקכם נגד העם אלא להצטרף לאומה, תיזכרו בהיסטוריה כחייליה האמיתיים של איראן - וכמגיני המדינה והאומה האיראנית".

זמן קצר לאחר מכן, הציוץ המסתורי נמחק.

התגרות מיותרת

בצל הפוסט המדובר יחד עם פוסטים מתגרים נוספים שפורסמו מהחשבון של המוסד בפרסית בתקופה האחרונה, נשאלת השאלה: האם זו דרך פעולה חיובית? פרשנים טוענים כי דווקא ניסיונות ההטרלה של הישראלים נותנים 'הוכחה' לטענות המשטר על פיהן המחאות מתודלקות על ידי ישראל והמערב.

"מאחורי האירועים עומד ניסיון נואש של המשולש אמריקה, המשטר הציוני והאופוזיציה האיראנית הגולה - להחיות גל אי-שקט שכבר הגיע למבוי סתום בתודעת הציבור", טוענים בעיתונים המקורבים למשטר בימים האחרונים.

הניסיונות להציג את המאבק כחיצוני ולא כמחאה נגד העריצות עשויים להיות דרך הפעולה האחרונה של המשטר, ובעיתוי הנוכחי ככל הנראה הדבר הכי טוב שישראל יכולה לעשות הוא לשתוק ולחכות.