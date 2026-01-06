פרסום ראשון: שני חופי רחצה חדשים יוקמו בים המלח, כאשר אחד מהם יוגדר כחוף נפרד שישמש את המגזר החרדי, כך הודיע מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן.

על הבשורה המיוחדת הזו, הנחשפת לראשונה ב'כיכר השבת', הודיע מנכ"ל משרד הפנים בסיור עבודה מקצועי שערך במועצה האזורית מגילות ים המלח, יחד עם ראש המועצה אריה כהן, הממונה על מחוז יו"ש במשרד הפנים תמי נאסה, הממונה על חופי הרחצה במשרד הפנים עטאף חיראלדין ובשיתוף גורמי המקצוע. במסגרת הסיור נדונו אתגרי המועצה ונושאים הקשורים לפיתוח האזור, ובמהלכו הודיע ישראל אוזן על הקצאת תקציב ראשוני בהיקף של כ־1.5 מיליון ש"ח, לצורך תכנון שני חופי רחצה חדשים בים המלח - כאשר אחד מהם יוגדר כחוף נפרד, שהליך תכנונם והוצאת ההיתרים הנדרשים יסתיים בשנת 2026. מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, אמר כי "פיתוח החופים באזור ים המלח הוא צעד חשוב בהנגשת משאב לאומי ייחודי לציבור הרחב ותסייע לפיתוח אזור ים המלח, החופים החדשים יציעו חוויית רחצה מסודרת, בטוחה ומכבדת. נמשיך לקדם תכנון אחראי, חופים מוסדרים ובטוחים לטובת הציבור".

כזכור, לפני כחודש וחצי פורסם כי על פי יוזמת מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, בחוף שרתון בתל אביב תבוטל ההפרדה בין גברים לנשים, מה שיאפשר לציבור הכללי רצף ארוך של חופים עד יפו - כאשר במקביל ובמקום זאת יפתח חוף מוכרז חדש מצפון לחוף הצוק, אשר יאפשר רחיצה בהפרדה.

בנוסף גם חוף מופרד שעיריית הרצליה מפעילה כיום באזור המרינה העירונית יועתק למקום החדש, ואיחוד שכזה עם שני חופים גדולים יאפשר אישור של חוף מוכרז כפול, אחד לגברים ואחד לנשים.

התוכנית לניהול החוף החדש היא כזו שתאפשר לכל אדם שרוצה להנות משירותי רחצה נפרדים - להיכנס לים תמיד וללא חלוקה לשעות רחצה לגברים ולנשים, כאשר מחיצה גאוגרפית תבנה לכל אורך רצועת החוף.