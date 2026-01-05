הנשיא האמריקני דונלד טראמפ דחה הצעה לחידוש המשא ומתן עם איראן, שהעלה שליחו סטיב וויטקוף בתיווך סעודיה ועומאן, והעדיף גישה אקטיבית של לחץ כלכלי וצבאי כבד. כך פורסם הערב ב'ישראל היום'.

על פי הדיווח, בממשל האמריקני התנהל ויכוח פנימי בנושא, כאשר וויטקוף וג’ארד קושנר תמכו במהלך מדיני, בעוד שר החוץ מרקו רוביו ושר ההגנה פיט הגסת’ התנגדו לו בטענה לחוסר אמינות המשטר האיראני, מעורבותו בטרור וסירובו לדון בתוכנית הטילים הבליסטיים.

על פי מקורות דיפלומטיים, על השולחן עמדה הצעה ממשית שכללה הקפאת תוכנית הגרעין האיראנית והשארת כ־400 ק”ג אורניום מועשר תחת פיקוח בינלאומי הדוק. סעודיה הייתה שותפה ליוזמה, מתוך רצון לצמצם את האיום האיראני על מתקני הנפט שלה, לצד עומאן שאירחה את סבב השיחות הקודם. עם זאת, טראמפ השתכנע כי כל הסכם עם איראן יהיה זמני ויופר, והחליט לפעול בנחישות.

התיק המודיעיני שהציג נתניהו

בפגישות שקיים טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפלורידה, הוצג לממשל האמריקני תיק מודיעיני מקיף שכלל מידע על תוכנית הגרעין, שיקום והרחבת מערך הטילים הבליסטיים, פעילות הטרור האיראנית ברחבי העולם ותמיכת טהרן בארגונים כמו חיזבאללה, חמאס והחות’ים. המידע כלל גם התרעות על כוונות לפגוע ביעדים ואינטרסים אמריקניים מחוץ למזרח התיכון.

ברקע הדיונים התרחבו המהומות ברחבי איראן, והנשיא הצהיר כי אם המשטר ימשיך לירות במפגינים, ארצות הברית תסייע להם. אמירותיו והמסרים התקיפים ברשתות החברתיות חיזקו את ההערכה כי ההחלטה התקבלה, והשאלה שנותרה פתוחה היא אופן הפעולה ועיתויה. לפי גורמים המעורים בנושא, כל האפשרויות נמצאות על השולחן, גם כאלה שממשלים קודמים נמנעו מהן.

ההתנהלות מול איראן מתבצעת בתיאום הדוק בין וושינגטון לירושלים, עם לוח זמנים ותגובות אפשריות בהתאם להתקדמות האיראנית, הן בתחום הגרעין והן בתחום הטילים הבליסטיים.

במקביל לאופציה הצבאית, הממשל שם דגש על לחץ כלכלי. הריאל האיראני צנח לשפל חסר תקדים, מחירי מוצרי היסוד מזנקים, למעלה ממחצית מהאוכלוסייה מתחת לקו העוני, והאבטלה והמחסור בחשמל מחריפים. הממשלה בטהרן הזהירה מעליות מחירים נוספות לאחר הפסקת סבסוד היבוא, בעוד שהעיצומים והאכיפה על יצוא הנפט פוגעים קשות בכלכלה.

למרות ניסיונות המשטר להטיל את האחריות על גורמים חיצוניים, ההערכות הן שהמצב הכלכלי יחריף ויגביר את המחאה הציבורית. עליית המחירים, לצד אופיו הדיקטטורי של המשטר, ההשקעות בטרור ובפרויקטים צבאיים והמתחים האתניים בתוך המדינה, עלולים להוביל להסלמה פנימית רחבה ולהחלשה משמעותית של השלטון בטהרן.