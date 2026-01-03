במהלך השבוע האחרון יצא האדמו"ר מסקוליא לביקורי הוד במעונם של שני אדמו"רים בארה"ב. תחילה במעונו של האדמו"ר מסקולען מונסי, שם התקבל האדמו"ר בכבוד רב. האדמו"רים שוחחו ארוכות בדברי תורה וחסידות, כשהם מרחיבים בנועם שיח סביב ימי השובבי"ם הקדושים וחשיבות העבודה הרוחנית המיוחדת לימים אלו.

ביקור נוסף ערך אצל האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ, השוהה בימים אלו בביקור בארה"ב. במהלך השיחה, בשל הקור העז ששרר בחוץ באותה עת, כיבד האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ את אורחו הרם בכוס תה חם כמיטב המסורת.

לצד ביקורי הקודש, חגגו בחסידות את מעמד ה"חלאקה" לנינו של האדמו"ר, בן לנכדו הרב אברהם מאיר לאבעל.