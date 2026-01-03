כיכר השבת
חמימות חסידית

כוס תה בקור העז: האדמו"ר מסקוליא ביקר במעונם של שני אדמו"רים בארה"ב

האדמו"ר מסקוליא ביקר שבוע שעבר במעונם של אדמו"רים בארה"ב, עמם שוחח בדברי תורה וחסידות, בהמשך חגג חלאקה לנינו | בביקורו אצל האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ, כובד בכוס תה חם בקור העז | צפו בגלריה (חסידים)

האדמו"ר מסקוליא בביקור אצל האדמו"ר מסקולען מונסי (צילום: באדיבות המצלם)

במהלך השבוע האחרון יצא האדמו"ר מסקוליא לביקורי הוד במעונם של שני אדמו"רים בארה"ב. תחילה במעונו של האדמו"ר מסקולען מונסי, שם התקבל האדמו"ר בכבוד רב. האדמו"רים שוחחו ארוכות בדברי תורה וחסידות, כשהם מרחיבים בנועם שיח סביב ימי השובבי"ם הקדושים וחשיבות העבודה הרוחנית המיוחדת לימים אלו.

ביקור נוסף ערך אצל האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ, השוהה בימים אלו בביקור בארה"ב. במהלך השיחה, בשל הקור העז ששרר בחוץ באותה עת, כיבד האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ את אורחו הרם בכוס תה חם כמיטב המסורת.

לצד ביקורי הקודש, חגגו בחסידות את מעמד ה"חלאקה" לנינו של האדמו"ר, בן לנכדו הרב אברהם מאיר לאבעל.

האדמו"ר מסקוליא בביקור אצל האדמו"ר מסקולען מונסי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקוליא בביקור אצל האדמו"ר מסקולען מונסי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקוליא בביקור אצל האדמו"ר מסקולען מונסי (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקוליא בביקור אצל האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקוליא בביקור אצל האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקוליא בביקור אצל האדמו"ר מקאסוב ויז'ניץ (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקוליא בחלאקה לנינו (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מסקוליא בחלאקה לנינו (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (52%)

לא (48%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

חמימות חסידית

|

בצעדי עוז ותנופה

||
1

סגולה למוצאי שבת

||
1

תיעוד ענק

||
7

מזל טוב

|

תפריט מרענן לאדמו"רים

||
4

ברית מילה מיוחסת

||
5

גומרה של תורה

|

לקראת נישואי בנו

|

פרשת השבוע

|

על פי רבי נחמן

|

קוֹל שָׂשׂוֹן וְקוֹל שִׂמְחָה

||
2

בשילוב סיום 

||
1

זכר צדיק לברכה

|

בְּנֵי צִיּוֹן יָגִילוּ בְמַלְכָּם

||
1

מבני ברק ועד ארה"ב

||
2

נועם שיח בסיפורי צדיקים

||
4

עשרה בטבת

|
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר