פאנל 'כיפות שחורות' השבועי מתכנס ב'אולפן כיכר' לדיון נוקב על עתיד המגזר החרדי | הדילמה הדרמטית על תמיכה בתקציב גם בלי חוק הגיוס, היוזמה המפתיעה להקמת מפלגה של חרדים מודרנים, והעימות החזיתי על העוני במודיעין עילית והשאלה הנוקבת - מי אשם? | חברי הפאנל: אשר מדינה; אבי ארנטרוי; שלמה טייטלבוים ובני קמפינסקי • צפו בתוכנית המלאה והסוערת (כיפות שחורות)
יו"ר ועדת הכספים משה גפני הציע להגן על נוטלי משכנתאות לדירה ראשונה כדי להתמודד עם יוקר המחיה • בפאנל מיוחד ב'תוכנית הכלכלית' עלתה הביקורת על הצעד מול הצורך לפעול • אז מה כן אפשר לעשות ועל מה נרשמה הסכמה בין השמאל והימין הכלכלי? • צפו (הכלכלית)