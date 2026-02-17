כיכר השבת
בזמן שישראל חולמת על פירוקו: המהלך הפנימי של חמאס לביצור שלטונו

חמאס נערך לפרסם בקרוב את זהות המנהיג הבא של ארגון הטרור, עם סיום הבחירות הפנימיות שנערכו לאחרונה, ההכרזה צפויה במהלך חודש הרמדאן | ההתמודדות בשלב הסופי היא בין חליל אל-חיה, לבין חאלד משעל, הנבחר מבין השניים יחליף את המועצה הזמנית שהוקמה בעקבות החיסול של סינוואר (העולם הערבי)

(צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

בזמן שישראל חולמת על פירוז הרצועה ופירוק ארגון הטרור מנשקו, נערך להודיע על הנהגתו החדשה שתקבל אחריות לתקופה של שנה, כאשר הבחירות הפנימיות ל"ראש הלשכה המדינית" ויתר חברי הלשכה מתקרבות לסיומן, כך דווח הערב (שלישי) בערוץ הסעודי "א-שרק". בתום שנה צפוי הליך בחירות נוסף.

מקורות בחמאס אמרו כי "בקרוב מאוד" יוכרז שמו של ראש הלשכה החדש, מיד עם סיום הליך הבחירות. ההערכה היא שהסוגיה תוכרע עד סוף השבוע הבא.

לפי הדיווח, ראש הלשכה החדש יחליף את מועצת ההנהגה בת חמשת החברים, שמונתה לאחר חיסול ראשי הלשכה הקודמים יחיא סינוואר ואיסמעיל הנייה. בשלב הסופי של ההליך, ההתמודדות היא כצפוי בין ח’ליל אל-חיה לבין ח’אלד משעל - שניהם חברים במועצת ההנהגה.

עוד צוין כי היו מועמדים אחרים, ביניהם זאהר ג’בארין ונזאר עוודאללה - שני חברים נוספים במועצת ההנהגה הנוכחית, שבראשה עומד מוחמד דרוויש. עם זאת, ההתמודדות צומצמה לבסוף לחאלד משעל ולחליל אל-חיה.

על פי מקורות בחמאס, בהליך הבחירות הפנימיות השתתפו יותר ממאה אלף חברים בארגון הטרור, כולל ברצועת , ביו"ש, בבתי הכלא ובחו"ל. במסגרת זאת נטען כי ההליך התבצע בדרכים שונות. לצד זאת, לא נמסר פירוט לגבי הליכי ההצבעה בבתי הכלא וביו"ש.

המקורות מסרו כי ברצועה הסתיים ההליך בשבוע שעבר ובמסגרתו נבחרו חברים במועצת השורא ובלשכה המדינית בעזה. מרבית חברי הלשכה הקודמת של עזה חוסלו או נמצאים בגלות. גם בשלוחות בחו"ל דווח כי התהליך קרוב לסיום. עוד צוין כי מועצת "הזרוע הצבאית" בחמאס בחרה את הנציג שלה ב"לשכה המדינית הכללית".

לדברי המקורות בחמאס, הבחירות הפנימיות שואפות להביא למילוי הוואקום בהנהגת חמאס שנוצר בעקבות עשרות הבכירים שחוסלו על ידי ישראל.

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

