שוטרי תחנת כפר סבא ממרחב שרון פתחו לפני שבוע בחקירה עם קבלת דיווח ממאבטח בקניון G בכפר סבא על חשוד שמנסה להיכנס לקניון, שוטרים הוזעקו למקום ולאחר מרדף עצרו את החשוד, מחבל משוחרר מעסקת שליט, שוהה בלתי חוקי תושב עזה.