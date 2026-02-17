כיכר השבת
משוחרר עסקת שליט

מחבל מרצועת עזה נתפס בכניסה לקניון בכפר סבא | תיעוד מרגע המעצר

המשטרה עצרה מחבל, תושב רצועת עזה, בכניסה לקניון בכפר סבא |  לאחר מצוד עצרו השוטרים גם את תושב העיר שהסיע אותו | כתבי אישום חמורים הוגשו נגד השניים (חדשות)

רגע המעצר
רגע המעצר| צילום: צילום: דוברות המשטרה
רגע המעצר (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת כפר סבא ממרחב שרון פתחו לפני שבוע בחקירה עם קבלת דיווח ממאבטח בקניון G בכפר סבא על חשוד שמנסה להיכנס לקניון, הוזעקו למקום ולאחר מרדף עצרו את החשוד, מחבל משוחרר מעסקת שליט, שוהה בלתי חוקי תושב .

בתוך כך, פעלו חוקרי תחנת כפר סבא וביצעו פעולות חקירה רבות שהובילו למעצרו של מסיע השבח תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו.

כאמור, בתום החקירה הוגש נגד החשודים כתבי אישום חמורים לצד בקשה להארכת המעצר עד לתום ההליכים.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תגלה אפס סובלנות כנגד מי שמפר את החוק ועלול לפגוע בבטחון האזרחים, בפרט בעתות מלחמה ותמשיך לפעול בנחישות, בדגש על עבירות הסעה, הלנה והעסקת שוהים בלתי חוקיים".

כיכר השבת
