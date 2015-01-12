ברוב שמחה וחדווה נערך בהיכל הישיבה לצעירים 'סערט ויז'ניץ' בחיפה, מעמד כביר 'לכבודה של תורה' – חלוקת אותות הצטיינות לתלמידי הישיבה על עמלם הרב בידיעת התורה בעומק וברוחב | המעמד נערך עם סיום ימי החזרה הרבתית, בה שיננו התלמידים את כל החומר הנלמד מתחילת הזמן ועד עתה |את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, אשר נשא דברות קודשו במרכז המעמד, בהמשך פצח הרבי בריקוד נלהב לפני הבחורים | בסיום המעמד עברו התלמידים בסך לקבלת תעודות ההצטיינות מידי האדמו"ר (חסידים - עולם הישיבות)
יממה לאחר מכתבו של נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון רבי שלום כהן, ש"כפה" על דרעי לחזור להנהיג את תנועת ש"ס, אריה דרעי הודיע רשמית על חזרתו להנהגת התנועה הספרדית. "מקבל בהכנעה ובהרכנת ראש את ציווי מועצת חכמי התורה. בראש מורם, גאווה ונחישות אמשיך להנהיג את התנועה" (חרדים)