כל יהדות הגולה מתלכדת: האחים האדמו"רים מסאטמאר יצאו בקריאה נרגשת לרבבות החסידים לצאת ביום ראשון למחות מול הקונסול הישראלי במנהטן – "הושע נא למען דתך למען לומדי התורה בארץ הקודש" | במקביל, עסקני החצרות פוקדים בימים אלו את מעונם של גדולי ישראל מהחוגים הליטאים, במטרה להורות לתלמידיהם, בני הישיבות להצטרף למחאה האדירה | מדובר בצעד נדיר של אחדות בקרב המחנות, המעיד על חומרת השעה ותחושת אחריות משותפת למען עולם התורה (חרדים)
הוא מכיר היטב את תככי הדיפלומטיה העולמית ובראיון מרתק מצביע על הסימנים המלמדים על יחסי נתניהו וטראמפ | וגם, חדשות היום שהיה ודבר ראשון פסיכולוגי עם מחקר חדש המגלה לנו למה ילדי סנדוויץ' הם המוצלחים יותר (לכאורה) | רץ ברשת עם תיעודיים מרהיבים, מקוממים ומצחיקים (דבר ראשון)