כיכר השבת
חיזוק היחסים הבינ"ל

"מדינה מאוד חשובה עבורינו" | אושרו המינויים לתפקידים דיפלומטיים בעולם

אסטוניה היא מדינה ידידותית לישראל, שבה לדעתי היתה צריכה להפתח שגרירות ישראלית מזמן", אמר שר החוץ גדעון סער לאחר שהממשלה אישרה את מינוי השגרירה באסטוניה וכן מינוי דיפלומטי חשוב בארצות הברית (חדשות בעולם)

גדעון סער (Photo: סיוון שחור, לע"מ)

במהלך ישיבת הממשלה הבוקר (ראשון) אושר מינויים חשובים לשירות הדיפלומטי של ישראל.

לתפקיד שגרירת ישראל לאסטוניה מונתה עמית גיל-בייז. שר החוץ יפתח בחודש הבא (נובמבר) לראשונה את שגרירות ישראל באסטוניה. יצויין, כי אסטוניה וישראל מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1992, ולאסטוניה שגרירות בישראל מ-2009.

לתפקיד הקונסול הכללי במיאמי מונה צורי סיסו. זאת לאחר שמינויו אושר בחודש שעבר בוועדת המינויים בראשות מ״מ נציב שירות המדינה.

שר החוץ גדעון סער אמר בישיבה כי ״אסטוניה היא מדינה ידידותית לישראל, שבה לדעתי היתה צריכה להפתח שגרירות ישראלית מזמן. מדינה שמצטיינת בחדשנות, תקשוב, וטכנולוגיה מתקדמת. פתיחת השגרירות בטאלין היא חלק ממהלך רחב יותר שאני מוביל לחיזוק היחסים עם המדינות הבלטיות״.

רה״מ נתניהו התייחס בדיון להחלטת שר החוץ סער לפתוח שגרירות באסטוניה ואמר שמדובר בהחלטה נכונה, ובכיוון מבורך וחשוב. עוד אמר כי יש מקום לשיתופי פעולה בין המדינות בתחומים רבים, כמו בנושא הבינה המלאכותית.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר