במהלך ישיבת הממשלה הבוקר (ראשון) אושר מינויים חשובים לשירות הדיפלומטי של ישראל.

לתפקיד שגרירת ישראל לאסטוניה מונתה עמית גיל-בייז. שר החוץ גדעון סער יפתח בחודש הבא (נובמבר) לראשונה את שגרירות ישראל באסטוניה. יצויין, כי אסטוניה וישראל מקיימות יחסים דיפלומטיים מאז 1992, ולאסטוניה שגרירות בישראל מ-2009.

לתפקיד הקונסול הכללי במיאמי מונה צורי סיסו. זאת לאחר שמינויו אושר בחודש שעבר בוועדת המינויים בראשות מ״מ נציב שירות המדינה.

שר החוץ גדעון סער אמר בישיבה כי ״אסטוניה היא מדינה ידידותית לישראל, שבה לדעתי היתה צריכה להפתח שגרירות ישראלית מזמן. מדינה שמצטיינת בחדשנות, תקשוב, וטכנולוגיה מתקדמת. פתיחת השגרירות בטאלין היא חלק ממהלך רחב יותר שאני מוביל לחיזוק היחסים עם המדינות הבלטיות״.

רה״מ נתניהו התייחס בדיון להחלטת שר החוץ סער לפתוח שגרירות באסטוניה ואמר שמדובר בהחלטה נכונה, ובכיוון מבורך וחשוב. עוד אמר כי יש מקום לשיתופי פעולה בין המדינות בתחומים רבים, כמו בנושא הבינה המלאכותית.