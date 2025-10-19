נשיא קבוצת הבנק העולמי, אג'אי בנגה, נשא נאום מרכזי בכנס השנתי של הבנק וקרן המטבע הבינלאומית לשנת 2025, והציג חזון חדש לפיתוח כלכלי המבוסס בראש ובראשונה על יצירת מקומות עבודה. לדבריו, העולם ניצב בפני "אחת התמורות הדמוגרפיות הגדולות בהיסטוריה": בעשור וחצי הקרובים ייכנסו לשוק העבודה כ-1.2 מיליארד צעירים, בעוד שהתחזיות צופות יצירת כ-400 מיליון משרות בלבד.

"ארבעה צעירים יצטרפו לשוק העבודה בכל שנייה בעשור הקרוב," הזהיר בנגה, והדגיש כי ללא מדיניות חכמה ליצירת תעסוקה, הצמיחה הכלכלית תישאר חסרת משמעות עבור מיליונים.

שלושה עמודי יסוד לפיתוח תעסוקה

בנגה חשף אסטרטגיה חדשה המבוססת על שלושה שלבים עיקריים. השלב הראשון מתמקד בהשקעה ממשלתית בתשתיות ובפיתוח ההון האנושי - ממערכות חינוך ובריאות ועד כבישים, נמלים, חשמל ודיגיטציה. השלב השני מוקדש לרפורמות מדיניות ולשיפור תנאי הסביבה העסקית באמצעות זכויות קרקע מאובטחות, מערכת מס צפויה ושקיפות מוסדית.

בשלב השלישי נכנס המגזר הפרטי - באמצעות מימון והון מהתאגידים הבינלאומיים IFC ו-MIGA. "תשעים אחוז מהמשרות בעולם נוצרות במגזר הפרטי," הזכיר בנגה, "ולכן עליו לעמוד במרכז החזון שלנו." לדבריו, "רק באמצעות סדר של יסודות, מדיניות והון - נוכל להפוך שאיפות למציאות."

יוזמות חדשות בהיקף עולמי

בנגה הכריז על כמה תוכניות דגל חדשות, בהן AgriConnect - יוזמה עולמית המבקשת להפוך את החקלאות הזעירה למנוע צמיחה ותעסוקה משמעותי - להחזיר לה את גדולת העבר שלה. הבנק יכפיל את מימון התחום מ-4.5 ל-9 מיליארד דולר בשנה עד 2030, לצד גיוס נוסף של 5 מיליארד דולר משותפים נוספים לרעיון.

בנוסף הוכרזה תוכנית Mission 300, שמטרתה לחבר 300 מיליון אפריקאים לחשמל עד סוף העשור - מהלך שנועד לצמצם את הפערים באזורים שבהם כ-600 מיליון איש עדיין ללא גישה לאנרגיה.

מאז רפורמות הניהול האחרונות, הרחיב הבנק את ההשקעות השנתיות ל-119 מיליארד דולר, גייס 67 מיליארד דולר מהון פרטי, והניב תוצאות מוחשיות: חיבור 60 מיליון איש לחשמל, סיוע ל-20 מיליון חקלאים בגישה לשווקים חדשים, ומתן שירותי בריאות ליותר מ-300 מיליון בני אדם.

בנאומו סיכם בנגה כי "יצירת מקומות עבודה אינה רק יעד כלכלי - היא הדרך לשמור על יציבות, תקווה וכבוד אנושי".