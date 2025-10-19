הרב משה האואר עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ( צילום: AI )

במהלך חג שמחת תורה נפטר בפתאומיות בארה"ב הרב משה האואר זצ"ל, מנכ"ל ארגון OU. מיד לאחר החג בארה"ב הועלה ארונו לארה"ק, ונטמן בין רגבי אדמת ארה"ק ביום שישי בפניא דמעלי שבתא.

לבית האבלים בירושלים, בו יושבים ילדיו שבעה בשעות אלה, התקבל מכתב תנחומים מיוחד מנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. במכתבו, שיבח טראמפ את פועלו של הרב האואר כ"איש שפעל מתוך אמונה עזה בבורא עולם למען העם היהודי", והדגיש את מסירותו הבלתי מתפשרת לקהילה היהודית ברחבי העולם. בתוכן המכתב כותב הנשיא: אנו שולחים את תנחומינו העמוקים ביותר לארגון "אורתודוקס יוניון" (OU) עם הסתלקותו של הרב משה האואר זצ"ל. הרב האואר היה איש רב אמונה, חכמה וחמלה, שחייו שיקפו מסירות בלתי מעורערת לבורא עולם, למשפחתו ולקהילה היהודית. כמחנך, מנחם, ואיש ציבור, הוא הקדיש את חייו לסיוע לזולת ועמד כסניגור נלהב למען העם היהודי. השפעתו הרוחנית נמשכת ומהדהדת דרך אלפי הנפשות שרומם והקהילות שחיזק. אנו מצטרפים לארגון "אורתודוקס יוניון" באבלו הכבד על הרב האואר זצ"ל ובהערכתו העמוקה למורשתו המפוארת. מי יתן והשם יברכו וינחמנו, ויהי זכרו לברכה על אינספור החיים בהם נגע.

מכתב הנשיא טראמפ למשפחת האואר

בנוסף, דווח כי ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לשוחח עם בני המשפחה היושבים שבעה, על מנת לחזקם ולנחמם על האבידה הגדולה.

פטירתו של הרב משה האואר זצ"ל מותירה חלל עצום בארגון ה-OU ובקרב כלל יהדות התפוצות, שבהן השאיר חותם של חכמה, חסד ומנהיגות רוחנית. תנחומים רבים מגיעים אל המשפחה המכובדת מכל קצוות הקשת הציבורית והפוליטית, המכירים בפועלו המיוחד של הרב למען כלל ישראל.