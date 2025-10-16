בהלם ובתדהמה התקבלה הבשורה המרה על פטירתו הפתאומית של הרב משה האואר זצ"ל, מנכ"ל העולמי של OU, אשר נפטר בפתאומיות בביתו בבולטימור, ביום חג שמיני עצרת, לאחר התקף לב, והוא אך בן 60 בפטירתו.

פטירתו של הרב האואר זצ"ל הכתה בתדהמה את הציבור היהודי כולו, בארץ ובתפוצות, שהכירוהו כענק רוח, תלמיד חכם עצום, מנהיג רב פעלים ואיש ציבור מסור, אשר הקדיש את חייו לתורה ולמען כלל ישראל.

הרב האואר זצ"ל כיהן כסגן נשיא בכיר ב-OU משנת 2020, והיה קודם לכן רבה הראשי של קהילת בני יעקב שערי ציון בבולטימור במשך 26 שנים. הוא נודע כ"קול התורה לקהילה האורתודוקסית וקול האורתודוקסיה לעולם", כפי שהצהירו ראשי ה-OU.

מסירותו של הרב האואר לכלל ישראל ולארץ ישראל הייתה נר לרגליו. הוא פעל ללא ליאות למען אחדות ישראל, חינוך, וסיוע לילדים בסיכון וארגוני חסד. הנהגתו התאפיינה בענווה, יושרה, חמלה עמוקה ואהבה אין קץ לכל יהודי.

לאחר שמחת תורה של שנת תשפ"ג, עם פרוץ המלחמה הקשה בשביעי לאוקטובר, פעל הרב האואר בצורה אינטנסיבית ביותר למען עם ישראל, למען החזרת החטופים ולחיזוק הביטחון בישראל, והיה גשר של ממש בין קהלים שונים בתוך העולם היהודי ומול הממשל האמריקאי.

תרומתו הייתה עצומה, והאובדן הוא בלתי נתפס. כפי שהעידו עליו באגודת ישראל של אמריקה: "איבדנו מנהיג שזכה לכבוד אוניברסלי כתלמיד חכם בעל שיעור קומה, איש יושרה, ענווה, חזון, חוכמה ועומק".

ארונו של הרב משה האואר זצ"ל יועלה ארצה, ומסע הלוויה תתקיים מחר ביום שישי - ערב שבת קודש בהר המנוחות בירושלים, שם יובא למנוחות עולמים בישראל, הארץ אותה כה אהב ופעל למענה כל ימיו.

ת.נ.צ.ב.ה.