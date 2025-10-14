עולם התורה והישיבות באבל עם היוודע דבר הסתלקותו לשמי מרום בשיבה טובה, במהלך ימי החג, של הגאון רבי צבי אייזנשטיין זצ"ל, ראש ישיבת "תפארת ציון" לצעירים בבני ברק, והחזן המיתולוגי של ישיבת פוניבז' בימים הנוראים, שהלך לעולמו והוא בן 97.

הגאון רבי צבי זצ"ל נולד בשנת תרפ"ח בשכונת 'בית ישראל' בירושלים לאביו, הרב יהושע ליב אייזנשטיין, ולאמו מרים לבית פורת. בבחרותו למד בישיבת "בית יוסף" בתל אביב, ולאחר מכן בישיבות הדגל "פוניבז'" ו"חברון". בשנת תשי"ז נישא לבת הרב יעקב סירוטה משכונת בתי נייטין, ולאחר נישואיו קבע את מקום לימודו בכולל של ישיבת פוניבז'.

בשנת תש"כ, ובעידודו של ראש ישיבת פוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, מונה לראש ישיבה יחד עם הגאון רבי יוסף דיסקין בישיבה לצעירים של חסידות סדיגורה, בהמשך מונה לראש ישיבת "תפארת ציון".

לצד תפקידו כראש ישיבה, נודע המנוח במעלתו הגדולה כחזן ובעל תפילה בימים הנוראים בהיכל ישיבת פוניבז', לצידו של הגאון רבי משה פורטמן זצ"ל. הנוסח והניגונים המיוחדים של תפילותיו הפכו לאבני יסוד ומודל לחיקוי עבור ישיבות ובתי כנסת רבים בארץ ובעולם, כממשיכי מסורת החזנות של ישיבת פוניבז'.

לאחר עשרות שנים של עמידה לפני התיבה, בימים נוראים תשפ"ב החליפו בנו, הרה"ג ר' שאול אייזנשטיין, כבעל תפילה. רבי צבי שימש גם כבעל קורא מומחה בישיבה, והיה ידוע בבקיאותו העצומה בטעמי המקרא ובדקדוק צורת הקריאה.