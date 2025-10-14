אבל כבד והלם אפף בעיצומו של חג שמחת תורה את קרית 'ישמח משה' בשכונת 'גני תקווה' עם הידיעה המרה על הסתלקות של הגה"צ רבי מנחם אריה שלזינגר זצ"ל רבה של קהילת חניכי הישיבות בקרייה ומחבר ספרי השאלות והתשובות החשובים 'אייל המשולש'.

הרב זצ"ל שהיה מחשובי הרבנים נפטר בבוקר יום החג של שמחת תורה והוא בן 78 לאחר מחלה קצרה וקשה שכרסמה בגופו.

פטירתו ביום החג הציבה דילמה הלכתית קשה בפני בני הקהילה האם לנהוג אבלות או להמשיך בשמחת החג הכלל והפרט

לשם כך עלה הגאון רבי חיים כהנא, מחשובי רבני הקרייה ומנהל הסמינר הידוע הרב כהנא בבני ברק לביתו של המרא דאתרא האדמו"ר מסאסוב, לפני תפילת החג לקבלת הוראה - דעת תורה.

לאחר התייעצות פסק האדמו"ר נחרצות כי חרף האבל הכבד על לכתו של הרב הגדול יש להמשיך את שמחת החג וההקפות כסדרן בבית מדרשו חניכי הישיבות ובכלל הקריה ללא שום ביטוי של אבלות כלל ועיקר שכן אין אבלות במועד ובפרט בשמחת תורה

הקהילה נשמעה להוראה הקדושה ובית המדרש של חניכי הישיבות המשיך בחגיגות וריקודים תוך הסתרת הכאב והצער עד כמה שניתן רק לאחר צאת החג הוסרה הפרוכת מארון הקודש כביטוי רשמי לאבל שהחל

הרב שלזינגר זצ"ל נודע בבקיאותו העצומה בכל חלקי התורה ובהנהגתו התקיפה את קהילתו במסירות נפש גדולה היה מקורב לגדולי ישראל רבים והותיר אחריו משפחה ענפה של בני תורה וממשיכי דרכו.

מסע ההלוויה תתקיים הערב, נמשיך ונעדכן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים