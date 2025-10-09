אבל כבד בעולם התורה עם פטירתו של הגאון רבי נחום רגוזניצקי זצ"ל, ראש ישיבת מאורות התורה בקריית יערים – טלז סטון, אשר השיב את נשמתו ליוצרה והוא בן 90 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בירושלים לאביו הרה"ג ר' משה רגוזניצקי זצ"ל, בנו של הגאון רבי נחום רגוזניצקי זצ"ל, מנהלה המיתולוגי של ישיבת עץ חיים.

בבחרותו למד בישיבת סלבודקה בבני ברק, ונחשב מתלמידיו המקורבים של מרן ה'חזון איש' זצ"ל, שקירבו באהבה יתירה. למרות גילו הצעיר, קבע עמו ה'חזון איש' שיעור שבועי, והיה נועץ בו תדיר.

בתקופה זו החל קשרו עם חצר הקודש נדבורנה, תחילה עם האדמו"ר ה'דבר חיים' זצ"ל ובהמשך עם בנו, האדמו"ר ה'באר יעקב' זצ"ל, שהורה בצוואתו כי ר' נחום יהיה בין הנושאים את מיטתו במסע ההלוויה.

לאחר נישואיו עם רעייתו הרבנית בינה ע"ה, בתו של הרב אפרים לרמן זצ"ל, קבע משכנו בעיה"ק ירושלים ולמד בכולל של ישיבת 'שם עולם' – אמשינוב.

בשנת תשמ"ג, עם ראשית פריחתה של תנועת התשובה, הקים את ישיבת 'מאורות התורה' בקריית יערים, אשר יועדה לבוגרי ישיבות תיכוניות מהציבור הדתי-לאומי. הישיבה נקראה על שמו של סבו, המקובל רבי מאיר שוורץ זצ"ל, מגדולי המקובלים בפודהייץ.

המנוח הרביץ תורה ויראה במשך עשרות שנים, והשפיע על דורות של תלמידים מתוך אהבה, חכמה ושקידה.

הותיר אחריו דור ישרים מבורך, תלמידים ומוקירי זכרו.

מסע הלוויה יתקיים מחר (יום שישי, ערב שבת חול המועד סוכות), בשעה 10:00, מביתו ברחוב נחמיה 11 בירושלים להר המנוחות, שם ייטמן למנוחת עולמים.

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'.