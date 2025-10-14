כיכר השבת
הלם בטבריה

הסתלק בעת התעלות: רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר במהלך ה'הקפות'

טרגדיה קורעת: מעיה"ק טבריה מגיעה הבשורה המזעזעת על הסתלקותו לשמי מרום של הגאון רבי מרדכי כהן זצ"ל, רבה של שיכון ד' בטבריה, שנפטר באופן פתאומי במהלך ריקודי ההקפות בשמחת תורה |  הרב היה מחשובי רבני העיר והעמיד אלפי תלמידים במשך שנות דור (דיין האמת)

הגאון הרב מרדכי כהן זצ"ל

הלם ובכי כבד אפפו הבוקר - בוקר יום חג שמחת תורה את תושבי העיר טבריה, עם הידיעה המרטיטה על פטירתו הפתאומית לעולמו של הגאון רבי מרדכי כהן זצ"ל מרא דאתרא שיכון ד' ומחשובי רבני העיר והוא בן 61 בפטירתו.

בעקבות הטרגדיה כל אירועי שמחות בית השואבה בעיר בוטלו עקב האבל.

באופן מזעזע ובעיצומו של מעגל הריקודים לכבוד שמחת תורה הקדושה ברגע של התעלות והתקדשות חש הרב ברע והחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה בפתאומיות שלא תתואר ככה ביום שכולו שמחה וחגיגה לכבוד מלכו של עולם ותורתו נכבה נרו של גדול בתורה שנשא על כתפיו את עול הרבנות והוראת הדרך בנאמנות רבה שנות דור.

הרב זצ"ל נודע בחסדו ביראת שמים טהורה ובהעמדת תלמידים לאלפים ולקח חלק בעול הציבור והדיון בענייני הדת וההלכה בעיר הקדושה טבריה לכל אורך שנות חייו הקדיש עצמו לתורה ולעבודת השם ושימש דוגמה ומופת לרבים רבים

ההלוויה תתקיים הלילה בשעה 23:00בבית העלמין בטבריה שם יטמן בדרכו האחרונה.

ת.נ.צ.ב.ה.

