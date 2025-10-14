הסתלק בעת התעלות: רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר במהלך ה'הקפות'

הגאון הרב מרדכי כהן זצ"ל

הלם ובכי כבד אפפו הבוקר - בוקר יום חג שמחת תורה את תושבי העיר טבריה, עם הידיעה המרטיטה על פטירתו הפתאומית לעולמו של הגאון רבי מרדכי כהן זצ"ל מרא דאתרא שיכון ד' ומחשובי רבני העיר והוא בן 61 בפטירתו.