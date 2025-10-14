הסתלק בעת התעלות: רבי מרדכי כהן זצ"ל נפטר במהלך ה'הקפות'

הלם ובכי כבד אפפו הבוקר - בוקר יום חג שמחת תורה את תושבי העיר טבריה, עם הידיעה המרטיטה על פטירתו הפתאומית לעולמו של הגאון רבי מרדכי כהן זצ"ל מרא דאתרא שיכון ד' ומחשובי רבני העיר והוא בן 61 בפטירתו.
בעקבות הטרגדיה כל אירועי שמחות בית השואבה בעיר בוטלו עקב האבל.
באופן מזעזע ובעיצומו של מעגל הריקודים לכבוד שמחת תורה הקדושה ברגע של התעלות והתקדשות חש הרב ברע והחזיר את נשמתו הטהורה ליוצרה בפתאומיות שלא תתואר ככה ביום שכולו שמחה וחגיגה לכבוד מלכו של עולם ותורתו נכבה נרו של גדול בתורה שנשא על כתפיו את עול הרבנות והוראת הדרך בנאמנות רבה שנות דור.
הרב זצ"ל נודע בחסדו ביראת שמים טהורה ובהעמדת תלמידים לאלפים ולקח חלק בעול הציבור והדיון בענייני הדת וההלכה בעיר הקדושה טבריה לכל אורך שנות חייו הקדיש עצמו לתורה ולעבודת השם ושימש דוגמה ומופת לרבים רבים
ההלוויה תתקיים הלילה בשעה 23:00בבית העלמין בטבריה שם יטמן בדרכו האחרונה.
ת.נ.צ.ב.ה.
