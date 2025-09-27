בצער ויגון עמוק התקבלה הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של הגה"צ רבי עזריאל אהרונוביץ זצ"ל, רב קהילת "מאור תקוה" בגני תקווה. הרב, שנפטר בגיל 65, הותיר אחריו קהילה שלמה וכואבת ואלפי תלמידים שאותם קירב לאביהם שבשמים.
הרב אהרונוביץ, שהיה חסיד אלכסנדר מדורי דורות, נודע כאיש הלכה והשפעה. הוא עמד בראש קהילת 'מאור תקווה' והקדיש את חייו להרבצת תורה ויראה, כשהוא מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. בלב רחב, בשיעורים תמידין כסדרן, הוא העמיד תלמידים רבים והחזיר נשמות רבות בתשובה באזור המרכז.
מלבד פועלו הרב, היה הרב אהרונוביץ אהוב על הבריות, יועץ נאמן ומדריך בדרכי חיים ושלום. הוא היה קשור ודבוק בלב ונפש לאדמו"רי בית אלכסנדר, וכן היה מקורב במיוחד לשכנו מקרית ישמח משה, האדמו"ר מסאסוב יבלחט"א.
הרב אהרונוביץ זצ"ל הותיר אחריו דור ישרים מבורך, בנים ובנות, חתנים וצאצאים רבים. מסע הלוויה יתקיים הלילה (מוצאי שבת קודש, פרשת וילך) בשעה 23:00 מבית הכנסת הגדול "מאור תקוה" ברחוב הר נבו בגני תקווה, משם ימשיך לבית החיים סגולה בפתח תקווה, שם ייטמן למנוחת עולמים.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
