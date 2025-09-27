הרב עזריאל אהרונוביץ זצ"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

בצער ויגון עמוק התקבלה הבשורה המרה על הסתלקותו הפתאומית של הגה"צ רבי עזריאל אהרונוביץ זצ"ל, רב קהילת "מאור תקוה" בגני תקווה. הרב, שנפטר בגיל 65, הותיר אחריו קהילה שלמה וכואבת ואלפי תלמידים שאותם קירב לאביהם שבשמים.

הרב אהרונוביץ, שהיה חסיד אלכסנדר מדורי דורות, נודע כאיש הלכה והשפעה. הוא עמד בראש קהילת 'מאור תקווה' והקדיש את חייו להרבצת תורה ויראה, כשהוא מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. בלב רחב, בשיעורים תמידין כסדרן, הוא העמיד תלמידים רבים והחזיר נשמות רבות בתשובה באזור המרכז.

עם יבחלט"א האדמו"ר מסאסוב ( צילום: בחצרות סאסוב )

הסכמה שהעניק האדמו"ר מסאסוב, לספרו של שכנו המנוח ז"ל