כיכר השבת
אין ירושלמי שלא הכיר

חנות הספרים המפורסמת במאה שערים התייתמה: רבי אהרן בלום ז"ל איננו

מירושלים עיה"ק נגדעה היום דמותו הנערצת של הרה"ח ר' אהרן בלום ז"ל, מחשובי חסידי 'תולדות אהרן' ובעל חנות הספרים המפורסמת א. בלום | המנוח נפטר בגיל 75 לאחר מחלה קשה הלווייתו תתקיים הערב (דיין האמת)

הרב אהרן בלום ז"ל (צילום: דיין האמת)

בצער רב וביגון קודר התקבלה לפני זמן קצר (שני) הידיעה המרה על פטירתו של האי וותיק וחסיד הרה"ח ר' אהרן בלום ז"ל, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים, מחשובי חסידי תולדות אהרן ובעליה של הוצאת הספרים וחנות הספרים הוותיקה "א. בלום" במאה שערים, והוא בן 75 בפטירתו.

המנוח ז"ל, היה ידוע כאדם ירא שמיים ובעל חסד, ופעל רבות למען הפצת תורה והגברת לימודה בקרב כל שכבות הציבור. חנותו הוותיקה, הממוקמת בלב שכונת מאה שערים, שימשה במשך עשרות שנים כמרכז רוחני וכמקום עלייה לרגל עבור תלמידי חכמים ואברכים, ורבים מצאו בה מקור לספרי קודש נדירים.

למרות ייסוריו הקשים בשנים האחרונות בעקבות מחלה קשה, המשיך המנוח בעבודתו מתוך מסירות נפש. הוא קיבל את ייסוריו באהבה ודבקות, והיה מודל של עוצמה רוחנית. בשבועות האחרונים חלה הידרדרות משמעותית במצבו, עד שנשמתו עלתה לגנזי מרומים.

הסתלקותו של ר' אהרן הותירה חלל גדול בקרב משפחתו, חבריו, ומאות אוהבי תורה ומעשה שהכירו את דמותו.

הלוויתו תצא הערב, ופרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בדיין האמת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר