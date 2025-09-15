בצער רב וביגון קודר התקבלה לפני זמן קצר (שני) הידיעה המרה על פטירתו של האי וותיק וחסיד הרה"ח ר' אהרן בלום ז"ל, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים, מחשובי חסידי תולדות אהרן ובעליה של הוצאת הספרים וחנות הספרים הוותיקה "א. בלום" במאה שערים, והוא בן 75 בפטירתו.
המנוח ז"ל, היה ידוע כאדם ירא שמיים ובעל חסד, ופעל רבות למען הפצת תורה והגברת לימודה בקרב כל שכבות הציבור. חנותו הוותיקה, הממוקמת בלב שכונת מאה שערים, שימשה במשך עשרות שנים כמרכז רוחני וכמקום עלייה לרגל עבור תלמידי חכמים ואברכים, ורבים מצאו בה מקור לספרי קודש נדירים.
למרות ייסוריו הקשים בשנים האחרונות בעקבות מחלה קשה, המשיך המנוח בעבודתו מתוך מסירות נפש. הוא קיבל את ייסוריו באהבה ודבקות, והיה מודל של עוצמה רוחנית. בשבועות האחרונים חלה הידרדרות משמעותית במצבו, עד שנשמתו עלתה לגנזי מרומים.
הסתלקותו של ר' אהרן הותירה חלל גדול בקרב משפחתו, חבריו, ומאות אוהבי תורה ומעשה שהכירו את דמותו.
הלוויתו תצא הערב, ופרטים מדויקים יפורסמו בהמשך.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.
