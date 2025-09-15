הרב אהרן בלום ז"ל ( צילום: דיין האמת )

בצער רב וביגון קודר התקבלה לפני זמן קצר (שני) הידיעה המרה על פטירתו של האי וותיק וחסיד הרה"ח ר' אהרן בלום ז"ל, מדמויות ההוד בעיה"ק ירושלים, מחשובי חסידי תולדות אהרן ובעליה של הוצאת הספרים וחנות הספרים הוותיקה "א. בלום" במאה שערים, והוא בן 75 בפטירתו.