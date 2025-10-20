דמע ופרידה: המונים בהלוויית הרה"ג רבי מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל
תיעוד דומע: אבלים וחפויי ראש ליוו המונים שבוע שעבר למנוחת עולמים את הרה"ג רבי מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל, מחשובי המשפיעים בקהילות חב"ד, ואחיו הגדול של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | בהלוויה השתתפו בני משפחתו הרבנים החשובים והדגולים, לצד האדמו"ר מפינסק קרלין ועוד רבנים רומי מעלה (חרדים)
ראש הישיבה ומז'קני מנהיגי הציבור החרדי, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שימש כסנדק בברית לנין שכל הסבות תלמידים שלו | הברית הייתה לנינם של הגאון רבי אברהם יצחק קוק ראש ישיבת מאור התלמוד, הגאון רבי זאב כאהן מראשי ישיבת מאור התלמוד, הגאון רבי צבי רוטברג ראש ישיבת בית מאיר, הגאון רבי ישראל אדלשטיין מראשי ישיבת בית מדרש עליון והגאון רבי יעקב כאהן מר"י מאור התלמוד | תיעוד משמחת הברית (חדשות חרדים)
כיפה תכלת בולטת על רקע הנוף ההררי של עמק שילה בשומרון מזכירה את הרי הגליל הרחוקים. במבט ראשון, המבנה נראה כמו קבר של תנא גלילי כזה או אחר - האמנם?! | ישראל שפירא יצא בעקבות "קבר אחיה השילוני", וזה מה שהוא מצא (היסטוריה)
קריאה חריגה נשמעה בשכונת חב"ד הגדולה בניו יורק סביב אירוח המועמד הדמוקרטי זוהראן ממדאני, לאחר שהתארח בסוכות אצל חסידי סאטמר. האם צריך להחרימו ולפעול ללא מעצורים שלא יבחר, או שמא צריך לחשב סיכונים וליצור עמו קשר כי בכל מקרה הוא ינצח? (חרדים, בעולם)
עשרות אוטובוסים הציפו את העיר מנהטן שבניו יורק, והרחובות השוקקים נצבעו שחור - לבן, כאשר רבבות חרדים לדבר ה', בראשות אדמו"רים ורבנים רומי מעלה, התאספו למחאה חסרת תקדים מול הקונסוליה הישראלית, נגד גזירת הגיוס בישראל | המפגינים קידשו שם שמים ושמרו על סדר מופתי במשך האירוע בעודם שומעים את זעקת הגולה | צפו בתיעוד ענק (חרדים)
צפו בתיעוד מרהיב מהגה"צ המקובל רבי דוד בצרי במהלך ימי חג הסוכות. המקובל נצפה יושב עטור בבגדי לבן, בתוך סוכה מקושטת ונאה לתפארת, כשהוא שקוע בלימוד התורה הקדושה יחד עם צאצאיו, שהתקבצו סביבו בימי החג | בהמשך התיעוד נצפו רגעים מיוחדים מיום הושענא רבה, יום החתימה בצל המקובל (חרדים)
כפי שפורסם לראשונה ב'כיכר השבת', הערב צפוי להתקיים הפגנת ענק של כלל הציבור החרדי בארה"ב מול הקונסוליה הישראלית במנהטן בראשות האחים האדמו"רים מסאטמר ועוד רבנים, במחאה על גזירת גיוס בני הישיבות והמעצרים בארץ הקודש | כל הפרטים והמודעות, וכן תיעוד מאסיפת העסקנים כאן ב'כיכר' (חרדים)
במלאות 12 שנים להסתלקותו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל, התקיימו אמש עצרות מספר במסגרת השיעורים השבועיים של בניו הראשל"צ הגר"י יוסף ב'יזדים' והראשל"צ הגר"ד יוסף ב'יחווה דעת' | צפו בתיעודים (חרדים)
