דמע ופרידה: המונים בהלוויית הרה"ג רבי מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל

תיעוד דומע: אבלים וחפויי ראש ליוו המונים שבוע שעבר למנוחת עולמים את הרה"ג רבי מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל, מחשובי המשפיעים בקהילות חב"ד, ואחיו הגדול של הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק | בהלוויה השתתפו בני משפחתו הרבנים החשובים והדגולים, לצד האדמו"ר מפינסק קרלין ועוד רבנים רומי מעלה (חרדים)

מסע הלווית הרה"ג רבי מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל (צילום: שימי פ.)
