תהיות בשכונת קראון הייטס בברוקלין, השכונה הגדולה של חסידי חב"ד בניו יורק, בה מתגוררות אלפי משפחות חב"דיות - אם לארח לביקור במקום את המועמד הדמוקרטי לראשות העיר, הפרו פלסטיני זוהראן ממדאני.

ממדאני נחשב בקהילה החרדית בשכונה, כמו אצל רוב ככל יהדות ניו יורק האורתודוקסית, סדין אדום. זאת לאור התבטאויותיו החריפות מאוד נגד ישראל. בשכונה כבר הודיעו על תמיכה במועמד העצמאי אנדרו קאומו, יריבו של ממדאני, שלפי שעה מוביל בסקרים.

מה שכעת מעלה תהיות זה האירוע יוצא הדופן שבו קהילות סאטמר בניו יורק אירחו במהלך חול המועד את ממדאני בסוכה. באתר COLlive של הקהילה החב"דית בקראון הייטס נשאלו תושבים אם לדעתם על הקהילה ליצור עמו קשר.

התשובות דווקא לא היו חד משמעיות. לצד קולות רבים של התנגדות למהלך, וקריאה להגגביר את המאמצים כדי להביס אותו בבחירות - נשמעו קולות אחרים שקראו ליזום איתו קשר משום ש"בכל מקרה הוא ינצח", כדבריהם.

ממדאני אמנם לפי שעה מוביל בסקרים, אולם מולו מתמודדים שני מועמדים - המועמד הרפובליקני קרטיס סיבליה והמועמד העצמאי קאומו. אם שניהם ימשיכו בהתמודדות נראה שממדאני, לפחות לפי הסקרים, הוא בעל מירב הסיכויים לנצח. אם אחד מהם יפרוש סיכוייו של ממדאני נופלים דרמטית.

בתוך כך, ממדאני עורר השבוע סערה, לאחר שהצטלם כשהוא מחייך וידו שלובה בידו של האימאם סיראג' ווחאג' – דמות מוסלמית מוכרת ששמה נקשר בעבר לטרור ולקריאות לג'יהאד נגד ניו יורק.

ווחאג', בן 75, היה מסומן בידי התביעה הפדרלית כשותף שלא הועמד לדין בפיגוע במרכז הסחר העולמי ב-1993, שבו נהרגו שישה בני אדם. למרות זאת, מנדאני שיבח אותו בפוסט ברשת X כ"עמוד תווך של קהילת בדפורד-סטייבסנט זה כמעט חמישים שנה" והגדיר את המפגש עמו כ"שבת יפה". לצידם נראה בתמונה גם חבר המועצה יוסף סלאם ממנהטן, אחד מחברי "הסנטרל פארק פייב".

האימאם ווחאג', העומד בראש ארגון Muslim Alliance in North America, הכחיש לאורך השנים קשר לטרור, אך עדותו במשפטיהם של אנשי כת ה"עיוור" השייח עומר עבד אל־רחמן, whom הוא תיאר כ"חכם מכובד", והטפותיו בעבר למאבק מוסלמי בניו יורק – מעוררות שוב עניין ציבורי.

בדרשה מתחילת שנות האלפיים נשמע אומר: "אני מתפלל שיום אחד יברך אותנו אללה ונקים צבא של עשרת אלפים גברים... אל תיקחו נשק, רק צעדו ברחובות ניו יורק עד שכל העיר לא תוכל לישון". לפי מסמך מודיעין שצוטט בידי "ניו יורק פוסט", הוסיף האימאם כי מדובר ב"ג'יהאד ללא רובים".

לוחמים בשרידי הפיגוע במגדלי התאומים בשנת 1993 נראו אז מחפשים עדויות לחומרי נפץ בחניון התת-קרקעי, ובאותו תיק הוזכר ווחאג' כמי שנתן רוח גבית אידאולוגית למתכנני המתקפה.

מועמד הרפובליקנים לראשות העיר, קרטיס סליווה, אמר בתגובה כי "עצם עמידתו של ממדאני לצד האיש הזה פוסלת אותו מהתפקיד. ניו יורק זקוקה למנהיג שיגן עליה מטרוריסטים, לא למי שמחבק אותם", הוא הוסיף. גם מושל ניו יורק לשעבר, אנדרו קואומו, המתמודד כעת כעצמאי לראשות העיר, גינה בחריפות את התמונה. הוא עומד בגאווה לצד אדם שהיה מעורב בפיגוע שהרג ניו יורקים" אמר קואומו. "כשאנשים מראים לך מי הם, תאמין להם – וזוהרן, תוריד את החיוך מהפנים".