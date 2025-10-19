כיכר השבת
מאות הורים וילדים מחאו על "קדושת המחנה": חול המועד סוער בשוק מחנה יהודה

מאות הורים וילדים יצאו לתהלוכת מחאה ברחובות ירושלים על קדושת המחנה בשוק מחנה יהודה | עם ארבעת המינים ואמירת הושענות ברוב עם | גלריה ווידיאו 

המחאה בסוכות על קדושת המחנה בשוק מחנה יהודה (צילום: שלומי טריכטר)

בעקבות פתיחת מוקדי בילוי ופנאי בשוק מחנה יהודה בשנים האחרונות, מה שגורם לפרצות חמורות בקדושת המחנה בכל השכונות בסביבה, ובעקבות יוזמות להפיכת רחוב אגריפס למדרחוב מה שעשוי להביא עוד פרצות ומכשולות לאיזור התארגנו אברכים מתושבי הסביבה ויצאו בימי חול המועד סוכות לתהלוכת מחאה ברחובה של עיר למען קדושת המחנה.

בתהלוכה נטלו חלק מאות הורים וילדים שיצאו עם ארבעת המינים בידיהם וקראו את ההושענות ברוב עם כנוסח בני עדות המזרח, התהלוכה יצאה משוק מחנה יהודה והגיעה עד לאיזור ביתו של ראש עיריית ירושלים משה ליאון בשכונת רחביה, כאשר שלטים מביעים את דרישת התושבים לשמור על קדושת עיר הקודש.

