כולנו אוהבים את ירושלים, יש בה כל כך הרבה דברים יפים, אך לא רבים יודעים שיש בעיר גם "מקומות מקוללים" • ארי טננבוים יצא במסע בעקבות אגדות אורבניות של בניינים מקוללים בירושלים • בפרק הראשון: בית עיני והפיל הלבן (מגזין כיכר)
מעשה באגריפס המלך שרצה לעשות היסטוריה - וביקש להקריב לבדו את כל הקורבנות. אבל עני אחד, עם מנחה קטנה, קדם לו. מסר מרתק לפר´ כי-תשא * השבת, פרשת כי תשא יש מצוה לתת מחצית השקל. התורה מצווה "העשיר לא ירבה, והדל לא ימעיט". כולנו נותנים סכום שווה כשהכוונה של כל אחד היא העושה את התרומה למיוחדת. כשנוכל כולנו להכריז אני עושה את זה באהבה הכי גדולה