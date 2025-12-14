ועדת החוץ והביטחון, בראשות ח"כ בועז ביסמוט, תתכנס השבוע לשני דיונים בנוסח חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות.

בלשכת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עדיין מדברים על האפשרות שהחוק יעבור במהלך החודשיים הקרובים, למרות ההצהרות של חברי כנסת מהקואליציה שיצביעו נגד הנוסח המוצע.

בתוך כך, הייעוץ המשפטי של ועדת החוץ והביטחון בכנסת הביע התנגדות לסעיף נוסף בחוק הנידון בימים אלו בוועדה.

הפניה של הייעוץ המשפטי לחברי הוועדה מגיעה לקראת הדיון שיתקיים היום בוועדה. על פי הפרסום ב-i24, הייעוץ מתנגד לסעיף המגדיר איזה ישיבות יוכלו לקבל פטור מגיוס במסגרת החוק

בפניית הייעוץ המשפטי של הוועדה נכתב: "‏אין לקבוע הסדר המאפשר לישיבה להיכלל ברשימת הישיבות אם חלק מתלמידיה אינו מתייצב לרישום ולבדיקה רפואית כפי שמחויבים כולם על פי הוראות חוק שירות ביטחון, שכן על כל התלמיד לציית להוראות החוק ועל הישיבה לוודא זאת".

כזכור, בכיר חרדי אמר בסוף השבוע ל'כיכר השבת' כי : "לאורך כל החודשיים האחרונים ביסמוט אמר לנו שכל סעיף בחוק מתואם עם היועצת של הוועדה, שלא יהיו הפתעות, אבל נראה שהוא שיקר אותנו, לא פחות".

לדברי הבכיר החרדי: "העובדה שבסעיף המרכזי הראשון בנוסח החוק, סביב שאלת הכנסת שירות אזרחי ביטחוני ליעדי הגיוס - היועצת אומרת 'לא ולא', זה מלמד שהוא לא באמת מתואם איתה, וזו רק ההתחלה, בקצב הזה לא יהיה חוק כי לא נעביר חוק נגד עמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, רב הנזק על התועלת".