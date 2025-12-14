זירת השריפה ( צילום: דוברות מד"א - הצלה פתח תקווה )

כוחות החירום וההצלה הוזעקו הבוקר (ראשון) לרחוב אורלוב בפתח תקווה, בשל דיווח על שריפה שפרצה בדירה בבניין מגורים בן 4 קומות. לוחמי האש חילצו ילד בן 12 במצב אנוש ובבית החולים 'שניידר' נלחמים על חייו.

במקום פעלו שמונה צוותי כיבוי והצלה מתחנות פתח תקווה והסביבה, אשר פעלו במקביל במספר מוקדים: לוחמי האש ביצעו סריקות לאיתור לכודים, כיבוי מוקדי האש, שחרור עשן באמצעות אוורור הדירה והבניין, וכן מניעת התפשטות האש לדירות סמוכות. נסיבות פרוץ השריפה בחקירה ע״י חוקר דליקות. מפקד האירוע רב רשף תמיר כהן: "כבר בדרך לאירוע היה ניתן לראות את העשן הכבד שיוצא מהדירה לאור מטען האש החריג. כשקיבלנו דיווח על ילד שלכוד הצוותים פעלו בנחישות לכיבוי וחדירה לדירה הבוערת, בה איתרנו ילד במצב אנוש ובהמשך הסריקות חילצנו עוד לכודים מהקומות העליונות". חובשי מד"א - הצלה פתח תקווה ופראמדיקים של מד"א שהגיעו למקום ונערכו לחילוץ לכודים ונפגעים, פינו מהמקום ילד כבן 12 שחולץ על ידי לוחמי האש והוא פונה לבית החולים בילינסון במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה. מבית החולים 'שניידר' עדכנו כי "לחדר הטראומה בבית החולים בילינסון מקבוצת כללית הגיע הבוקר נער בן 12 משריפה. הנער מטופל על ידי צוותי מרכז שניידר וביה״ח בילינסון שנלחמים על חייו, מצבו מוגדר קשה מאוד והוא בסכנת חיים".

במד"א הוסיפו ועדכנו כי לבית חולים השרון פונו 3 נפגעים במצב קל, עם שאיפת עשן.

אלי לוינשטיין חובש בכיר, ואבי קליין חובש במד"א הצלה פתח תקווה, סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בעשן רב מהדירה כשדיירי הדירות בחלקם עומדים בחלונות וממתינים לחילוץ. נערכנו במקום בכוחות גדולים כשלוחמי האש שפעלו במהירות חילצו דיירים רבים ביניהם ילד כבן 12 במצב אנוש שפונה תוך כדי פעולות החייאה".

סגן מנהל מרחב ירקון, פראמדיק במד"א שחר חזקלביץ וחובשי רפואת חירום במד"א נסים ונינו ופבל בלזר, סיפרו: "קיבלנו דיווח על שריפה בבניין מגורים בן 4 קומות, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו עשן רב יוצא מהבניין. דיירי הבניין התחילו לצאת מהחלונות, תוך כדי פעולות הכיבוי הוציאו אלינו ילד בן 12 כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם כוויות נרחבות בגופו. התחלנו מיד בהענקת טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א בדחיפות לחדר הטראומה בבית החולים כשמצבו אנוש.

"מהמקום פינינו עוד 3 נפגעים במצב קל, עם שאיפת עשן. צוותי מד"א מאבטחים את פעולות הכיבוי וערוכים להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".

