כיכר השבת
בהשתתפות בכירי המדינה

שמחת תורה אדירה בכפר חב״ד: אלפים חגגו בהקפות השניות המסורתיות

כמדי שנה, גם השנה השתתפו אלפים במעמד הקפות השניות המסורתיות בכפר חב"ד, במעמד הרב הראשי, שרים וחברי כנסת | האירוע כלל מחווה מיוחדת למשפחות הנופלים | צפו בתיעוד (חרדים)

הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)

בכפר חב"ד חגגו במוצאי שמחת תורה את ההקפות השניות המסורתיות באירוע רב רושם, שהתקיים ברחבה החדשה שהוכשרה במיוחד לקיום מעמדים המוניים תחת כיפת השמיים. כעשרת אלפים משתתפים מתושבי הכפר ואורחים רבים מכל רחבי הארץ רקדו ושמחו בשמחת התורה עד לשעות הלילה המאוחרות.

המעמד התקיים ברוב פאר והדר, לכבודה של תורה, במעמד הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף, שרים, חברי כנסת ואישי ציבור.

בין המשתתפים הבולטים: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר הכלכלה ניר ברקת, שר החינוך יואב קיש, שרת התחבורה מירי רגב, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף, ח"כ אושר שקלים, מנכ"ל משרד הפנים ישראל אוזן, ראש המועצה האזורית שדות דן דוד יפרח, סגנו בנימין ליפשיץ, ונכבדים נוספים.

במהלך המעמד, הודה הראשון לציון להשי"ת ברוב הודאה על שחרורם של החטופים מהשבי בעזה ובירך את הציבור לשנה של שלום, ביטחון וישועה.

האווירה הייתה מרוממת במיוחד עם הופעתו של הזמר החסידי נמואל הרוש, בליווי מקהלת "מלכות" ותזמורתו של בני לאופר, שהרקידו את ההמונים ברוח חסידית מאחדת.

לצד שמחת התורה התקבלו בחום רב גם משפחות מגיבורי מלחמת "חרבות ברזל" בהם איציק פיטוסי אביו של סמ"ר ישי פיטוסי הי"ד שנפל בשמחת תורה תשפ"ד, שכובדו בנשיאת ספר תורה - מחווה מרגשת שסימלה את החיבור שבין שמחת התורה לגבורת עם ישראל.

כמידי שנה, האירוע התקיים בהפרדה מלאה, ולראשונה הוקצתה רחבה נפרדת לנשות הכפר ולאורחות לריקודים בשמחה של תורה באווירה מכובדת.

ראשי המארגנים הודו לכלל הגורמים שסייעו להצלחת האירוע, ובהם משטרת ישראל, ומתנדבי כוחות ההצלה.

הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)
הקפות שניות בכפר חב"ד (צילום: מנדי טויטו)

כיכר השבת
