שידור חי ממנהטן: רבבות תושבי ארה"ב מפגינים מול הקונסוליה הישראלית • צפו

רבבות מתושבי ארה״ב, החרדים לדבר ה׳ ולתורתו, משתתפים בשעה זו בהפגנה - וכלשונם, "מלחמת ה' בעמלק" מול הקונסוליה הישראלית במנהטן, במחאה נגד גזירת גיוס בני הישיבות בארה"ק • בראש קהל עם קודש ניצבים בגאון ובעוז מרנן ורבנן גדולי האדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, לצד עסקנים מכל קצות הקשת, כשהם משמעים זעקתם למען עולם התורה בארה"ק • צפו (חרדים)

