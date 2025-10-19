בראשות גדולי מנהיגי העדות שידור חי ממנהטן: רבבות תושבי ארה"ב מפגינים מול הקונסוליה הישראלית • צפו רבבות מתושבי ארה״ב, החרדים לדבר ה׳ ולתורתו, משתתפים בשעה זו בהפגנה - וכלשונם, "מלחמת ה' בעמלק" מול הקונסוליה הישראלית במנהטן, במחאה נגד גזירת גיוס בני הישיבות בארה"ק • בראש קהל עם קודש ניצבים בגאון ובעוז מרנן ורבנן גדולי האדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, לצד עסקנים מכל קצות הקשת, כשהם משמעים זעקתם למען עולם התורה בארה"ק • צפו (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 23:37