לראשונה בחייו: הגרב''ד אלישיב בביקור היסטורי בצפת ובמירון

מעמד מרגש ויוצא דופן נרשם בסוף השבוע בצפון הארץ, כאשר הגאון רבי בנימין דוד אלישיב, בנו של פוסק הדור הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל, עלה לביקור היסטורי, הראשון מסוגו בחייו, בציון רבנו האר"י הקדוש בבית העלמין העתיק בצפת, וכן באתרא קדישא מירון לפקוד את ציון התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי.

הרב אלישיב, שקרוב לגבורות שנים, ממעט ביציאה ממקום שבתו הקבוע בבית המדרש העתיק 'תפארת בחורים' בשכונת 'מאה שערים' בירושלים. על אף זאת, בשל המצב הקשה והקריאות הרבות, נעתר הגרב"ד להפצרת נדיבי עם, תומכי רשת כוללי הערב העומדים תחת נשיאותו, לעלות ולהעתיר בתפילה ותחנונים למענם בציון האריז"ל ובמירון.

הביקור בציון האריז"ל היה טעון במיוחד לאור ייחוסו המיוחד של הגרב"ד אלישיב: כנודע, הוא נינו של המקובל מרנא בעל ה'לשם שבו ואחלמה' זי"ע, אשר כתב על עצמו מפורשות: "הנני מגזע האריז"ל הן מצד האב והן מצד האם". תפילת הנין בציון סבא-רבא הקדוש, לראשונה בחייו, ריגשה את כלל המלווים.

לפני כחמש עשרה שנה דחף חותנו הגדול, ראש הישיבה הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל, את הגרב"ד להקים ולעמוד בראשות כולל הוראה. מאז, ייסד הרב אלישיב רשת ענפה של כוללי ערב הפרוסים בכל רחבי הארץ, וכיום נמנים עליהם קרוב לשלוש מאות אברכים בני עלייה.

מי ששמחו כמוצא שלל רב על הביקור ההיסטורי והאור שהביא הגרב"ד לצפון, היו חכמי ורבני סניף הכולל הצפתי. הביקור המיוחד שימש גם כמעמד חנוכת בית מדרש חדש לסניף, ברחוב קרן היסוד בצפת, שנקרא בשם המיוחד 'נועם אלימלך'.

במהלך יום שישי התקיים לכבוד ראש הכולל מעמד קבלת פנים נרגש, שלאחריו ירד הציבור למעמד תפילה מיוחד בציון האר"י הקדוש. כל השבת הייתה גדושה בדברי תורה, הלכה ואגדה, לצד זיכרונות קדושים שסיפר הגרב"ד מאביו פוסק הדור זצ"ל ומחמיו הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל.

במוצאי שבת נחתמה העלייה בעצרת תפילה רבתי בציון התנא האלוקי רשב"י ורבי אלעזר בנו במירון, כאשר לפני התיבה עבר בנו, רבי אברהם אלישיב.