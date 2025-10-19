כיכר השבת
עד אור הבוקר

ממעגל סגור ועד ספרון שירים: מאות חגגו ב'הקפות השניות' בבני הישיבות

מאות תושבי בני ברק השתתפו במעמד הקפות שניות בבית המדרש 'בני הישיבות' בפרדס כץ, בהשתתפות רבנים בכירים ונציגי ציבור | למען קדושת המעמד, אולם מיוחד הוקצה לנשים | צפו בתיעוד (חרדים)

הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)

מאות מתושבי בני ברק השתתפו במעמד הקפות שניות המסורתי והסוחף, שנמשך עד השעות הקטנות של הלילה בהיכל בית המדרש המרכזי 'בני הישיבות' במרכז שכונת 'פרדס כץ', בראשות רב הקהילה, הגאון רבי אברהם זכותא.

במעמד השתתפו ונטלו חלק הרבנים הגאונים: הגר"י משדי (רב קהילת היכל ה'), הגר"א שמריהו (ר"י אהל יוסף), הגר"י שולמן (ר"כ סלבודקא), הגר"י צארום (גאב"ד חניכי הישיבות), הגר"י וינפלד (רב קהילת מנין אברכים) ורבני קהילות נוספים.

לצד הרבנים, כיבדו בנוכחותם גם נציגי הציבור בעיר: סגני ראש העיר שלמה אלחרר ואליהו שושן, חברי מועצת העיר ויו"ר המועצה הדתית ב"ב יחיאל לוי.

השנה, בשל העומס הרב הצפוי, הוקצה אולם מיוחד לשידור ההקפות במעגל סגור לאלפי הנשים המשתתפות במעמד, אשר התכנסו בהיכל ישיבת חב"ד ברחוב ברוט.

עוד הודפסה מהדורה מיוחדת ומרשימה של ספרון עם כל השירים של ההקפות שניות, כנהוג מקדמת דנא, אשר חולק לכלל המשתתפים.

הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)
הקפות שניות בקהילה המרכזית בבני ברק (צילום: איתי קצב)

