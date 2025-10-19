ההתנכלות לבחורי הישיבות עולה שלב: משיבי המדינה עדכנו היום (ראשון) את בית המשפט העליון כי ביטול ההטבות בדמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות אשר לא משרתים בצה"ל, ייכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2026. ההודעה של המדינה מגיעה לאחר שבג"ץ הורה על הפסקת ההטבות, והעניק למדינה 30 יום להודיע על תקופת ההסתגלות הנדרשת.

בתשובת המדינה לבג"ץ נאמר כי "לאחר השלמת השיח בין הגורמים הרלוונטיים ביחס למשך הוראת המעבר הנדרשת, ובדיקת פרק הזמן הדרוש לצורך היערכות הפרט והתאמת מערכות הביטוח הלאומי, משיבי המדינה יהיו ערוכים ליישום הפרשנות המשפטית העדכנית לחוק הביטוח הלאומי בתחילת שנת 2026".

מי שאתרו לבג"ץ בדרישה להפסיק את התקציב לבחורי הישיבות הם התנועה לאיכות השלטון. העתירה התבססה על פסיקת בג"ץ שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית השתמטות מגיוס, וטענה כי "בהיעדר מסגרת נורמטיבית המתירה את אי גיוסם של תלמידי המוסדות התורניים, אין להמשיך ולהעביר כספי תמיכות עבור תלמידים שאינם פטורים מגיוס".

מגישי העתירה ציינו כי "המהירות היחסית של יישום ההחלטה מהווה הישג נוסף בשבילם - כאשר תהיה תקופת מעבר של כשלושה חודשים בלבד, ובנוסף, בחירת המועד של תחילת שנת המס החדשה מקלה על היבטים פרקטיים-יישומיים של הביטול.