דרמטי: הטבות הביטוח הלאומי לבחורי ישיבות יופסקו בתוך כחודשיים | כל הפרטים 

המדינה הודיעה כי ביטול ההטבות בביטוח הלאומי לבחורי הישיבות המחוסרי גיוס, ייכנס לתוקף כבר בתחילת שנת 2026  | התנועה לאיכות השלטון שעתרה לבג"ץ: "זה הישג משמעותי ומהיר מהצפוי" (חרדים)

3תגובות
בחורי הישיבות חוזרים לישיבות בב"ב (צילום: אלעזר פיינשטיין)

ההתנכלות לבחורי הישיבות עולה שלב: משיבי המדינה עדכנו היום (ראשון) את בית המשפט העליון כי ביטול ההטבות בדמי הביטוח הלאומי לתלמידי ישיבות אשר לא משרתים בצה"ל, ייכנס לתוקף ביום 1 בינואר 2026. ההודעה של המדינה מגיעה לאחר שבג"ץ הורה על הפסקת ההטבות, והעניק למדינה 30 יום להודיע על תקופת ההסתגלות הנדרשת.

בתשובת המדינה לבג"ץ נאמר כי "לאחר השלמת השיח בין הגורמים הרלוונטיים ביחס למשך הוראת המעבר הנדרשת, ובדיקת פרק הזמן הדרוש לצורך היערכות הפרט והתאמת מערכות הביטוח הלאומי, משיבי המדינה יהיו ערוכים ליישום הפרשנות המשפטית העדכנית לחוק הביטוח הלאומי בתחילת שנת 2026".

מי שאתרו לבג"ץ בדרישה להפסיק את התקציב לבחורי הישיבות הם התנועה לאיכות השלטון. העתירה התבססה על פסיקת בג"ץ שקבעה כי הממשלה אינה רשאית לעודד כלכלית השתמטות מגיוס, וטענה כי "בהיעדר מסגרת נורמטיבית המתירה את אי גיוסם של תלמידי המוסדות התורניים, אין להמשיך ולהעביר כספי תמיכות עבור תלמידים שאינם פטורים מגיוס".

מגישי העתירה ציינו כי "המהירות היחסית של יישום ההחלטה מהווה הישג נוסף בשבילם - כאשר תהיה תקופת מעבר של כשלושה חודשים בלבד, ובנוסף, בחירת המועד של תחילת שנת המס החדשה מקלה על היבטים פרקטיים-יישומיים של הביטול.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (78%)

לא (22%)

0 תגובות

3
שלא ישלמו את הבטוח לאומי כי מי שנכנס לכלא הצבאי נפטר מהחוב
יהודה
2
לא פלא שיש אסונות מתנקלים לבחורי ישיבות
בן תורה
1
ודרעי רץ להכנס לממשלה...
אברך

