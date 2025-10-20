כיכר השבת
סוף למעצרים בכבישים | המפכ"ל בהחלטה דרמטית: שוטרים יפסיקו לעצור עריקים חרדים 

מפכ"ל המשטרה, דני לוי, הנחה להימנע ממעצר או עיכוב של עריקים חרדים | לפי ההנחיה העריקים יידרשו להתייצבות במשטרה הצבאית בלבד, והם לא יעוכבו בשטח מתוך חשש להפרות סדר ומחאות ציבוריות  (בארץ, חרדים)

מפכ"ל המשטרה הנכנס רנ"צ דני לוי בכותל המערבי (צילום: הקרן למורשת הכותל)

לפי ההנחיה החדשה של מפכ"ל המשטרה, במקרה שמתגלה עריק או משתמט חרדי, השוטרים יתנו לו הזמנה להתייצבות במשטרה הצבאית, מבלי לעצור או להעבירו לשם באופן מיידי. כך דווח היום (שני) ב'הארץ'.

ההנחיה ניתנה על ידי ראש אגף המבצעים, בתמיכת המפכ"ל, ומטרתה למנוע התלקחויות ציבוריות ואירועי סדר שעלולים להתרחש בעקבות מעצרים. במסמך שהופץ לקציני המשטרה, צוין כי פעולה יזומה נגד עריקים תתאפשר רק אם כוח השגרה בתחנה מאפשר זאת, וכי חל איסור על ביצוע פעולות משותפות עם המשטרה הצבאית, כולל הקמת מחסומים משותפים ללכידת עריקים.

עוד נכתב כי השוטרים צריכים להימנע מ"פרובוקציות והבעת עמדה" כלפי המעוכבים. ההנחיה החדשה באה לאחר דיון במשרד המשפטים ובצה"ל בנוגע ליישום פסק דין בג"ץ בנושא גיוס בני הישיבות, ומציגה שינוי בגישה המסורתית של המשטרה לסיוע לאכיפת הצבא בתחום זה.

כתבנו מציין כי גורמים במשטרה ששוחחו עם 'כיכר השבת' אישרו את הידיעה, וטענו כי ההחלטה התקבלה בשל מחסור בכוח אדם ובשל חשש מהמשך עימותים נרחבים ברחבי הארץ.

