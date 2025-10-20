תמונות לוויין חשפו דרמה חדשה בים האדום: מסלול המראה חדש באורך 2,000 מטרים (6,560 רגל) נבנה על האי הגעשי זוקאר (Zuqar) מול חופי תימן. פרויקט מסתורי זה נחשב למיזם האחרון של הכוחות המתנגדים למורדים החות'ים.

האי זוקאר הוא חוליה נוספת ברשת בסיסים ימיים ואוויריים באזור קריטי לספנות הבינלאומית, שבו החות'ים תקפו למעלה מ-100 ספינות. מיקומו האסטרטגי של האי (כ-90 קילומטרים מנמל חודידה שבשליטת החות'ים) נועד לאפשר מעקב אווירי נרחב מעל הים האדום ומצר באב אל-מנדב האסטרטגי.

מומחים מעריכים כי המטרה העיקרית של הבסיס היא סיכול פעילות הברחות הנשק של החות'ים ושיפור הניטור מול חופי חודידה.

איחוד האמירויות הערביות (UAE) נחשבת לכוח העיקרי מאחורי הבנייה, כפי שבנתה מסלולי המראה דומים באזור בעבר (כולל במאיון, מוחה, דהובאב ועבד אל-כורי). חברות ימיות מבוססות דובאי אף אישרו קבלת הזמנות לאספקת אספלט לאי.

בניית רשת הבסיסים הזו מגיעה כאשר המורדים החות'ים נמצאים תחת לחץ גובר, לאחר שיירוטים מוצלחים של מטענים נרשמו לאחרונה, ובמקביל לקמפיין אווירי אינטנסיבי מצד ארה"ב (מבצע Rough Rider) וכן תקיפות מתמשכות מצד ישראל.