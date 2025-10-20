כיכר השבת
בלב הים האדום

מסלול המראה סודי נבנה מול תימן - מי מפעיל אותו ומדוע החות’ים בהיסטריה?

מסלול המראה סודי נבנה על האי הגעשי זוקאר מול תימן, ככל הנראה כחוליה נוספת ברשת בסיסים שמטרתה העיקרית היא לסכל את הברחות הנשק של המורדים החות'ים בים האדום (העולם הערבי)

הדמיה מתוך צילום הלווין המקורי (AI)

תמונות לוויין חשפו דרמה חדשה בים האדום: מסלול המראה חדש באורך 2,000 מטרים (6,560 רגל) נבנה על האי הגעשי זוקאר (Zuqar) מול חופי . פרויקט מסתורי זה נחשב למיזם האחרון של הכוחות המתנגדים למורדים .

האי זוקאר הוא חוליה נוספת ברשת בסיסים ימיים ואוויריים באזור קריטי לספנות הבינלאומית, שבו החות'ים תקפו למעלה מ-100 ספינות. מיקומו האסטרטגי של האי (כ-90 קילומטרים מנמל חודידה שבשליטת החות'ים) נועד לאפשר מעקב אווירי נרחב מעל הים האדום ומצר באב אל-מנדב האסטרטגי.

מומחים מעריכים כי המטרה העיקרית של הבסיס היא סיכול פעילות הברחות הנשק של החות'ים ושיפור הניטור מול חופי חודידה.

איחוד האמירויות הערביות (UAE) נחשבת לכוח העיקרי מאחורי הבנייה, כפי שבנתה מסלולי המראה דומים באזור בעבר (כולל במאיון, מוחה, דהובאב ועבד אל-כורי). חברות ימיות מבוססות דובאי אף אישרו קבלת הזמנות לאספקת אספלט לאי.

בניית רשת הבסיסים הזו מגיעה כאשר המורדים החות'ים נמצאים תחת לחץ גובר, לאחר שיירוטים מוצלחים של מטענים נרשמו לאחרונה, ובמקביל לקמפיין אווירי אינטנסיבי מצד ארה"ב (מבצע Rough Rider) וכן תקיפות מתמשכות מצד ישראל.

