כיכר השבת
סוער בירושלים

לאחר הפוגה ארוכה: המשטרה הצבאית חוזרת למעצר תלמידי ישיבה בבתיהם 

המשטרה הצבאית מחדשת את מבצע המעצרים וכבר הלילה בוצע ניסיון מעצר של תלמיד ישיבה המתגורר בשכונת נווה יעקב בירושלים (חרדים)

8תגובות
אילוסטרציה, למצולם אין קשר לנאמר בכתבה (צילום: דוד כהן - פלאש 90)

לאחר תקופה ארוכה בה המשטרה הצבאית החוקרת נמנעה ממעצר תלמידי ישיבה מבתיהם, בצה"ל החליטו לחדש את המעצרים.

ואכן, הלילה (בין ראשון לשני), לאחר חצות לילה, בוצע ניסיון מעצר דרמטי בלב השכונה החרדית נווה יעקב שבצפון ירושלים.

המוני מפגינים הוזעקו לרחוב אדמונד פלג, שבו מתגורר הבחור, ובמקום פרצה מהומה גדולה שהובילה את אנשי המשטרה הצבאית לעזוב את השכונה כשניסיון המעצר נכשל.

בפלג הירושלמי טענו בהודעה שפרסמו: "המונים שהגיעו למקום מנעו את המעצר והמשטרה התקפלה. מעדויות מהמקום עולה כי המשטרה הצבאית השתמשה בכוח בניסיון לפרוץ את הדלת".

יצוין כי ניסיון המעצר החריג, בלב שכונה חרדית, מתרחש לאחר פסק זמן ארוך בו לא בוצעו מעצרים של תלמידי ישיבה ובמשטרה הצבאית הסתפקו במעצרים בשדה התעופה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (96%)

לא (4%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
נקדש שם שמיים...מתי יבוא לידי ואקיימנה....
התורה היא חיינו
5
אין עליכם אנשי הפלג. בן האדמור מגור צדק בדבריו שכל החרדים צריכים להודות לכם.
דוד
כולנו מהפלג
נכון
עצניק אתה מצחיק. לא צריך למלא תגובות, תסתפק בתגובה אחת
אחת
4
כאילו אין להם מבצע גם לחיילים עכשיו מ.צ. 🤮
חייל
3
להילחם בכל הכוח במשטרה הצבאית. אם לא יראו כוח הם ימשיכו..
יהודה
2
הפלג צדק
נו נו
1
ר' שמואל צדק
ידען

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר