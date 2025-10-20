לאחר תקופה ארוכה בה המשטרה הצבאית החוקרת נמנעה ממעצר תלמידי ישיבה מבתיהם, בצה"ל החליטו לחדש את המעצרים.

ואכן, הלילה (בין ראשון לשני), לאחר חצות לילה, בוצע ניסיון מעצר דרמטי בלב השכונה החרדית נווה יעקב שבצפון ירושלים.

המוני מפגינים הוזעקו לרחוב אדמונד פלג, שבו מתגורר הבחור, ובמקום פרצה מהומה גדולה שהובילה את אנשי המשטרה הצבאית לעזוב את השכונה כשניסיון המעצר נכשל.

בפלג הירושלמי טענו בהודעה שפרסמו: "המונים שהגיעו למקום מנעו את המעצר והמשטרה התקפלה. מעדויות מהמקום עולה כי המשטרה הצבאית השתמשה בכוח בניסיון לפרוץ את הדלת".

יצוין כי ניסיון המעצר החריג, בלב שכונה חרדית, מתרחש לאחר פסק זמן ארוך בו לא בוצעו מעצרים של תלמידי ישיבה ובמשטרה הצבאית הסתפקו במעצרים בשדה התעופה.